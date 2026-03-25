Ziua Poliției Române: 204 de existență și ordine publică

Pe 25 martie 2026, Poliția Română marchează 204 ani de existență, una dintre cele mai vechi instituții ale statului român modern. Ziua Poliției Române coincide și cu sărbătoarea Bunei Vestiri, celebrare a credinței în forța binelui.

Poliția Română: Origini și organizare

Poliția Română își are originea în anul 1822, în perioada domniei lui Grigore Dimitrie Ghica, când a fost atestat documentar primul act oficial de organizare a „Agiei”, o structură responsabilă cu ordinea publică în Țara Românească.

In 1821, Tudor Vladimirescu acorda scutiri de taxe și impozite celor însărcinați să mențină ordinea publică și să apere proprietatea cetățenilor, iar în 1831, prin Regulamentele organice, atribuțiile poliției sunt extinse. În timpul Revoluției de la 1848 a avut loc reorganizarea poliției, prin apariția instituției șefului poliției Capitalei căruia i se subordonează Guardia municipală.

La 9 iunie 1850, domnitorul Ghica Vodă emite „Cronica polițienească" prin care, în cele 158 de articole, erau reglementate sarcinile „Înaltei poliții” și „Obișnuitei poliții", ceea ce a constituit momentul creării primei structuri centrale cu atribuții în organizarea și coordonarea activităților polițienești, potrivit SNPPC.

Celebrarea Poliției Române în secolul al XXI-lea

Data de 25 martie a fost desemnată Ziua Poliției Române prin art. 50 din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002. Alegerea acestei date este legată de simbolul creștin al Bunei Vestiri aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Române.

În anul 1822 domnitorul Grigore Dimitrie Ghica i-a înmânat Marelui Aga Mihăiță Filipescu, șeful poliției de atunci, drapelul pe care este cusută sigla Steagului Agiei.

Alături de siglă se afla o ghirlandă din aur în interiorul căreia era prezentată Maica Domnului, înaintea îngerului ce-i aduce vestea cea bună (Buna Vestire).

Începând cu Legea de organizare a poliției a lui Alexandru Ioan Cuza, din 4 noiembrie 1860, urmată de Legea lui Vasile Lascăr din 1 aprilie 1903 și de Legea pentru organizarea Poliției generale a statului din 8 iulie 1929, competențele organelor de poliție sunt extinse, iar raporturile cu celelalte structuri ale statului mai bine reglementate.

Prin Decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949 s-a înființat Miliția, apoi, prin Decretul - Lege nr. 2/27 decembrie 1989 s-a reînființat Poliția Română ale cărei competențe vor fi reglementate, ulterior, prin Legea nr. 26 din 18 mai 1994 și prin Legea 218 din 23 aprilie 2002.

Din 1990, Poliția Română a cunoscut mai multe etape de transformări menite să asigure siguranța persoanelor, a colectivităților, drepturilor legitime ale cetățenilor, precum și a altor drepturi prevăzute în acte internaționale la care România este parte.