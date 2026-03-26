O dronă deviată de apărarea antiaeriana ucraineana, prăbușită în județul Tulcea. MApN, informații de ultimă oră - FOTO/VIDEO

Joi, 26 martie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a județului Tulcea. MApN anunță că una dintre dronele deviate de apărarea antiaeriana ucraineana a pătruns în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit la 2 km de localitatea Parcheș din Județul Tulcea.

Două aeronave F-16, ridicate de la sol. Populația, alertată prin RO-ALERT

"Două aeronave F-16 au decolat la ora 00.16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației aeriene.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.35 un mesaj RO-ALERT.

La ora 00.44, o dronă deviată de apărarea antiaeriana ucraineana a pătruns în spațiul aerian național pe distanța de aproximativ 4 kilometri.

Drona s-a prăbușit la 2 km de localitatea Parcheș, în afara zonei locuite.

Imagine cu un specialist care analizează resturile de dronă. Foto: ISU Tulcea

Resturile de dronă au fost găsite

O autospecială IGSU și echipe ale MApN au fost direcționate către locul evenimentului, unde au descoperit o porțiune de vegetație arsă și resturi de dronă.

Nu s-au raportat pagube materiale sau victime.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN și SRI să efectueze cercetările la fața locului", transmite MApN într-un comunicat de presă.

Imagine cu resturile de dronă descoperite de autorități. Foto: ISU Tulcea