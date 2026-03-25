Bărbat în stop cardiorespirator, resuscitat și readus la viață într-o benzinărie din București de un echipaj de polițiști FOTO

”Rompetrol, Bd. Mihai Bravu 396

șofer în stop cardiorespirator

resuscitare precoce + defibrilare precoce inițiată de către un echipaj de poliție (au folosit defibrilatorul din benzinărie) .

. manevre continuate de către echipajele SMURD

resuscitat, stabilizat pentru moment, merge la o cameră de gardă.

Acordarea corectă și din timp a primului ajutor în caz de stop cardiorespirator poate crește șansele de resuscitare a victimei” arată o postare de pe grupul Info Trafic București și Ilfov.

”Ieri, 24 martie 2026, în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Secției 12 Poliție, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu și care se aflau în zonă, au fost alertați de către un bărbat, cu privire la faptul că o persoană, în vârstă de 56 de ani, pasager într-un autoturism, se află în stare de inconștiență, într-o stație de alimentare cu carburanți din sectorul 3. În urma intervenției prompte și coordonate, victima a prezentat semne vitale, fiind stabilizată la fața locului și transportată ulterior la spital, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Acest caz evidențiază importanța intervenției în primele minute în situațiile de stop cardio-respirator, precum și rolul esențial al accesului la defibrilatoare în spațiile publice”, a transmis Poliția Capitalei.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată doi tineri polițiști care intervin la acest caz. Unul începe manevrele de resuscitare până la sosirea Ambulanței, iar celălalt dirijează traficul. Conform informațiilor transmise de Poliția Capitalei, cei doi polițiști erau pregătiți să ofere primul ajutor în urma cursurilor de specializare urmate la Serviciul de Pregătire Profesională din Poliția Capitalei și la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina.

Citește și: Ziua Poliției Române: 204 de existență și ordine publică