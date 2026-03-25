Prăbușirea sistemelor de pensii începe din România, avertizează un expert britanic. Adrian Negrescu a confirmat: E ca o bombă cu ceas

Un expert britanic a afirmat pentru The Telegraph că dacă va exista o prăbușire a sistemelor de pensii, aceasta va începe în România și Bulgaria. DC NEWS l-a contactat pe Adrian Negrescu pentru a afla și ce crede un economist român despre acest scenariul potrivit căruia o apocalipsă a pensiilor în Europa va începe din țara noastră. Acesta a confirmat: "Problema pensiilor din România e ca o bombă cu ceas".

Adrian Negrescu: Avem aproape 1 milion de oameni care nu sunt angajați, adică nu plătesc taxe pentru pensii

"Problema pensiilor din România e ca o bombă cu ceas. De ce? Pentru că în orizontul următorilor 7-10 ani vor ieși la pensie peste 1,6 milioane de români. Decrețeii, cei născuți în anii '60-'70, pentru care vom vea reale probleme în a le plăti pensiile pentru că în mod normal ar trebui ca pensiile lor să fie plătite de către cei 1,6 milioane de angajați noi care vor veni în economie. Numai că din cauza sporului natural negativ, adică a faptului că nu se mai nasc foarte mulți copii în România, avem un spor natural demn de o țară aflată în război, din acest motiv este puțin probabil să aibă cine să le plătească aceste pensii, motiv pentru care statul a căutat soluții în ultima vreme și din păcate cea care probabil va fi pusă în practică va fi de a prelungi vârsta de pensionare până la 67 poate chiar 70 de ani, așa cum și Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ne-au anunțat încă din 2010.

E o bombă cu ceas pentru că, din păcate, forța de muncă din România este slab calificată în momentul de față, avem aproape 1 milion de oameni care nu sunt angajați, adică nu plătesc taxe pentru pensii, și din această perspectivă, pe an ce trece, problema se acutizează. Ca să vă faceți o idee, în prezent, pensiile în România se plătesc din împrumuturi, având în vedere că avem un deficit undeva la nivel de 3 miliarde de lei, bani care în momentul de față nu îi avem pentru a plăti pensii și trebuie să îi împrumutăm", ne-a spus economistul Adrian Negrescu.

"Economisirea, o problemă de supraviețuire economică în orizontul ieșirii la pensie"

Întrebat ce soluție au tinerii de azi pentru a preveni posibilitatea ca la bătrânețe să nu aibă o sursă de venit, Adrian Negrescu a explicat: "Soluția este să-și găsească un loc de muncă, să plătească taxele salariale, dar pe de altă parte să încerce să-și pună niște bani deoparte pentru perioada când vor ieși la pensie. E un calcul simplu pe care și-l poate face oricine: din salariul net pe care îl câștigă în momentul de față cam 30-35% va reprezenta pensia plătită de stat pe Pilonul I, atunci când vor ieși la pensie. Oare vor rezista cu acești bani? E un mare semn de întrebare și din această perspectivă economisirea devine o problemă de supraviețuire economică în orizontul ieșirii la pensie".

Ce soluții avem?

Cât despre soluții, se pare că acestea sunt limitate.

"Din păcate, nu avem ce face. E o situație în care avem două alernative: ori creștem vârsta de pensionare, ori importăm din ce în ce mai mult forță de muncă din alte țări. Am văzut ce s-a întâmplat în Franța, în Germania, Italia, Marea Britanie. Atunci când au importat forță de muncă, practic s-a schimbat profilul social al societății, au apărut probleme, au apărut modificări în comportamentul de consum al oamenilor și a apărut inclusiv un nivel de insecuritate socială cum nu s-a văzut niciodată în istoria economiilor occidentale.

Soluția, din punctul meu de vedere, este să găsim alternative pentru a crește salariile oamenilor, adică să reducem taxele pe muncă pentru ca oamenii să primească mai mulți bani în buzunar și în felul acesta să creștem practic această economie, iar pe de altă parte să creștem vârsta de pensionare pentru că altă soluție nu avem în condițiile în care noi nu luăm nici o măsură concretă pentru a stimula natalitatea", a mai spus Adrian Negrescu.