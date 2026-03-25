Apocalipsa pensiilor în Europa, anunțată de un expert britanic: „Va începe în România. Lucrurile vor fi foarte urâte”

Dacă va exista o prăbușire a sistemelor de pensii, aceasta va începe în România și Bulgaria, avertizează un expert britanic pentru The Telegraph.

Sursa citată relatează că după un boom demografic fără precedent postbelic, decenii de scădere a ratei natalității și creștere a speranței de viață, o cincime dintre cetățenii din Marea Britanie și Europa au deja peste 65 de ani.

Până în 2050, această cifră va ajunge la unul din patru în Marea Britanie și aproape unul din trei în Europa, potrivit experților. În plus, două treimi dintre rezidenții UE nu au economii pentru pensie, ceea ce lasă până la 170 de milioane de oameni doar la mâna unei pensionări cu beneficii sponsorizate de stat.

Problemele mai pentru pensionarii din România

Giles Merritt, care a fondat grupul de experți Friends of Europe și a scris cartea „Bombă cu timp: Când îmbătrânirea explodează”, spune că în Europa de Est, există provocări diferite pe măsură ce generația născută în comunism începe să atingă vârsta de pensionare. Guvernele au fost forțate să ia măsuri extreme, cum ar fi impozitarea pensionarilor.

Populația României este în scădere, iar aproximativ o cincime dintre cetățeni locuiesc în străinătate, dar la orizont se întrevede o explozie a numărului de pensionari, când aproximativ două milioane de persoane născute în timpul unei interdicții a avortului din 1960, din era comunistă, vor ajunge la vârsta de pensionare începând cu 2030.

Deja confruntându-se cu un deficit acut și sub presiunea UE, România a anunțat anul trecut un pachet major de reforme, care a inclus înghețarea pensiilor de stat până cel puțin în 2027, amintește sursa citată. Pensionarii își vor pierde, de asemenea, scutirea de la contribuțiile la asistența medicală, fiind obligați să plătească o taxă de 10% pe venitul lunar din pensii peste 3.000 de RON.

Probleme similare sunt și în Bulgaria

Probleme similare sunt și în Bulgaria, unde populația a îmbătrânit semnificativ, deoarece numărul locuitorilor a scăzut cu 20% în ultimele trei decenii din cauza scăderii ratei natalității și a emigrării ridicate. În încercarea de a preveni acest lucru, miniștrii bulgari au introdus „Fondul de Argint” în 2008 pentru a compensa costul pensiilor de stat, care este de 13,4 miliarde de euro în acest an. Cu toate acestea, aproape două decenii mai târziu, fondul deține doar 4,4 miliarde de leva și doar aproximativ 15 milioane de leva sunt plătite în fiecare lună.

După ce a aderat la zona euro în ianuarie, Bulgaria a recurs acum la creșterea contribuțiilor la pensii și a vârstei la care oamenii se pot pensiona, alimentând și mai mult resentimentul în rândul unei generații mai tinere despre care se așteaptă să plătească pentru acest lucru.

Astfel, Giles Merritt spune că acest lucru nu reprezintă doar o problemă financiară, ci va crea tulburări în societate.

„Nu cred că deja asistăm la o prăbușire a pensiilor, dar cred că ne așteptăm la o transformare a acestora într-o problemă politică foarte urâtă în întreaga Europă. Dacă vom vedea o prăbușire a sistemului de pensii, aceasta ar putea începe în România și Bulgaria, unde lucrurile vor fi foarte urâte. Italia are, de asemenea, mari probleme, deoarece populația se micșorează și îmbătrânește într-un ritm mai rapid decât restul țărilor centrale ale UE”, a avertizat expertul britanic.

Ce fac alte țări din Europa

Departe de a-și crește vârsta de pensionare de stat, francezii au distincția de a fi una dintre puținele țări europene care au redus-o. În 1982, ca parte a unei agende radicale de stânga, președintele François Mitterrand a decis ca aceasta să scadă de la 65 la 60 de ani.

Franța are acum una dintre cele mai scăzute vârste de pensionare din Europa, de doar 62 de ani, și alocă aproape 15% din PIB pensionarilor. Reforma care urma să crescă vârsta de pensionare la 64 de ani a fost suspendată până în 2027, după un val de proteste.

Pentru alte țări însă, cea mai simplă și echitabilă metodă de a reduce cheltuielile a fost creșterea vârstei de pensionare. Odată cu creșterea speranței de viață, aceste state au argumentat că oamenii nu mai trebuie să se pensioneze la 60 de ani.

În Peninsula Scandinavă, vârsta de pensionare este acum legată de speranța de viață. În Finlanda crește la 65 de ani, în Danemarca va ajunge la 70 până în 2040, iar în Suedia va ajunge la 67 pentru cei care vor o pensie completă.

În Luxemburg, costul contribuțiilor este împărțit egal între stat, angajator și angajat. Contribuția a crescut de la 8% la 8,5% pentru toți, în ianuarie.

În Spania, guvernul a creat în 2000 un fond numit Fondul de rezervă al securității sociale, cunoscut colocvial drept „pușculița pensiilor”, pentru a acoperi costurile viitoare.

Soluții în afara UE



În afara UE, există soluții – considerate însă extreme în Marea Britanie – care sunt aplicate de decenii. Kemi Badenoch, liderul conservatorilor, a stârnit controverse când a sugerat acordarea pensiei în funcție de venituri.

Deși susținută de mulți academicieni, această idee rămâne extrem de controversată în Marea Britanie. În Australia, însă, măsura a fost introdusă complet în 1985, iar o treime dintre pensionari nu primesc nimic astăzi de la stat.

Confruntate cu inevitabilul, unele țări au încercat să valorifice populația îmbătrânită. În Japonia, angajatorii nu mai pot concedia angajații la atingerea vârstei de pensionare, iar un sfert dintre persoanele peste 65 de ani lucrează.

În Marea Britanie, tinerii – care deja plătesc mai mult pentru o pensie de stat de care nu cred că vor beneficia – se confruntă cu salarii stagnante, o piață a muncii dificilă și acces limitat la locuințe.

Acest lucru a dus la apariția unor idei mai radicale, chiar și în mainstreamul politic. Anul trecut, Reform UK a devenit primul partid care nu s-a angajat să mențină „triple lock”. Revizuirea vârstei de pensionare, lansată anul trecut, ar putea recomanda creșteri mai rapide, forțând milioane de oameni să muncească mai mult, spun experții.





Țările europene au încercat propriile soluții cu grade diferite de succes.

Pentru unii, cea mai simplă și mai corectă modalitate de a reduce cheltuielile cu pensiile de stat a fost creșterea vârstei la care oamenii le pot solicita. Odată cu creșterea speranței de viață până la 80 de ani, aceste națiuni au susținut că oamenii nu trebuie să se pensioneze la 60 de ani.

În Scandinavia, vârsta pensionării de stat este acum legată de speranța de viață. În Finlanda, aceasta crește la 65 de ani, iar Danemarca a adoptat deja o lege pentru a o crește la 70 de ani până în 2040, în timp ce în Suedia va ajunge în curând la 67 de ani pentru cei care doresc să solicite o plată fără nicio reducere.

Toate trei au o formulă pentru creșterea pensiilor în fiecare an, bazată pe salarii și inflație, iar Suedia refuză să aprobe orice creștere în perioadele de declin economic.

Ceea ce este esențial este că niciunul dintre cele trei guverne nu a fost forțat de tripla blocare, iar opoziția a fost în cel mai bun caz tăcută. Protestele au fost la scară mică și calme, la granița cu politețea, în timp ce amenințarea grevelor nu s-a materializat niciodată cu adevărat.

Este o cale pe care au parcurs-o și guvernele succesive din Marea Britanie, începând cu egalizarea vârstei de pensionare de stat pentru femei cu cea a bărbaților, începând cu 2018. Vârsta, acum universală, a crescut apoi treptat la 66 de ani în 2020 și va dura încă doi ani pentru a ajunge la 67 de ani în 2028. Chiar și creșterea la 68 de ani nu se așteaptă să fie completă până în 2046.

Însă, până acum, acest lucru nu a contribuit prea mult la reducerea costurilor. În 2018-2019, cheltuielile cu pensiile de stat au fost de 96,7 miliarde de lire sterline, dar vor ajunge la 154 de miliarde de lire sterline anul viitor - o creștere de aproape 60% de la egalizare.

Principalul factor determinant este tripla blocare, care continuă să-i împiedice pe toți politicienii care ar dori să o elimine și să aibă în continuare șanse de realegere.

Introdusă din 2011 și considerată pe scară largă a fi singura astfel de măsură din Europa, aceasta garantează că plățile vor crește cu cel mai mare dintre salarii, inflație sau 2,5% și niciun guvern nu a încercat să o elimine de atunci.

Până în 2030, măsura va costa 15,5 miliarde de lire sterline pe an, potrivit Biroului pentru Responsabilitate Bugetară.