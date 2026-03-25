Calendar ortodox 25 martie Buna Vestire - Blagoveștenia 2026. Tradiții și rugăciuni puternice

Buna Vestire, denumită popular „Blagoveștenia” - termenul slav corespunzător celui de Buna Vestire, este celebrată în fiecare an de ortodocși pe data de 25 martie.

Marele praznic al Bunei Vestiri ne aduce aminte de momentul în care Sfântul Arhanghel Gavriil i-a vestit Sfintei Fecioare Maria că îl va naște pe Iisus Hristos Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu.

Ce marchează Buna Vestire

Buna Vestire marchează momentul în care Fecioara Maria din Nazaret, crescută în templu până la vârsta de 15 ani şi apoi dată în tutela dreptului Iosif, a fost aleasă de Însuși Dumnezeu să-l nască pe Fiul Său.

Sfânta Fecioară Maria a primit înştiinţarea de la Arhanghelul Gavriil. „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har! Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei... Şi iată, vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus", i-a spus Arhanghelul Gavriil.

Buna Vestire - „începutul mântuirii noastre"

Buna Vestire "este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac", conform Troparului sărbătorii. Buna Vestire este ziua bucuriei şi a speranţei împăcării noastre cu Dumnezeu, prin întruparea Dumnezeiescului Său Fiu.

Predicile Sfântului părinte Cleopa de la Sihăstriadespre Buna Vestire evidențiază importanța dogmatică și duhovnicească a Bunei Vestiri, moment văzut ca începutul mântuirii neamului omenesc.

Tradiții de Buna Vestire

De Buna Vestire, credincioșii merg la biserică unde se săvârșește Sfânta Liturghie și duc flori pe care le așează la Icoana Maicii Domnului.

De Buna Vestire se acordă dezlegare la peşte, indiferent de ziua săptămânii în care este sărbătoarea. În unele biserici din România, de Buna Vestire se posteşte până la ora 17:00, când se săvârșește Sfânta Liturghie. Apoi, ortodocșii care nu au mâncat şi s-au spovedit merg să se împărtăşească cu Trupul și Sângele Domnului și apoi mănâncă peşte, alături de toată comunitatea bisericii.

Tradiții laice de Buna Vestire

Tradițiile laice spun că cel care gustă pește de Buna Vestire se va simţi tot anul ca peştele în apă. Tot în popor se spune că pescarii nu au voie să arunce mămăligă în apă, deoarece ar muri peştii.

O altă tradiție laică afirmă că De Buna Vestire sosesc rândunelele, iar cucul cântă prima oară în an. Din acest motiv, în popor, se mai spune şi Ziua Cucului.

Cucul este pasărea care anunţă sosirea primăverii. De asemenea, acest moment trebuie întâmpinat de oameni în haine curate, bucuroși, pentru a le merge bine tot anul.

În Bucovina, de Buna Vestire, nu se pun ouă sub cloşcă, pentru ca să nu iasă pui bolnavi.

În Maramureş, unele tradiții laici spun că gospodarii adună lucrurile care nu sunt de folos de prin curţi şi le dau foc.

Rugăciune de Buna Vestire - Blagoveștenia

„Doamne, Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel Care ai binevoit ca Fiul Tău Cel Unul-Născut să Se întrupeze dintr-o femeie neispitită de nuntă şi să Se facă om pentru a noastră mântuire, Cel Care ai trimis totodată şi pe Gavriil, Arhanghelul Tău, spre a binevesti zămislirea Ta cea fără de sămânţă Sfintei Fecioare Maria, mai înainte de veci rânduită drept locaş al acestei Taine înfricoşătoare, dinainte-cunoscută Ţie şi Cuvântului Celui dimpreună-veşnic cu Tine;

Tu însuţi, pentru rugăciunile ei şi ale tuturor Sfinţilor Tăi, binevesteşte sufletelor noastre prin Harul Tău iertarea păcatelor şi bucuria cea de neînstrăinat; binecuvântează poporul Tău cu pace; dă-ne să cunoaştem calea pe care, păşind, vom plăcea bunătăţii Tale, şi ne călăuzeşte spre a Ta Impărăţie cerească.

Cu îndurările Hristosului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi Bunul şi de-Viaţă-făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin".

Pasaj din „Rugăciuni uitate ale dumnezeieștii Liturghii - Rugăciunile amvonului - după cele mai vechi manuscrise liturgice de limbă greacă (sec. VIII-XII)".

