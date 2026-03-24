DCNews Stiri Buna Vestire 2026, tradiții și obiceiuri. Ce semnificație are sărbătoarea numită și “Blagoveștenie”
Data publicării: 21:13 24 Mar 2026

Buna Vestire 2026, tradiții și obiceiuri. Ce semnificație are sărbătoarea numită și “Blagoveștenie”
Autor: Dana Mihai

Buna Vestire este sărbătorită în fiecare an pe 25 martie, este una dintre cele mai importante sărbători creștine, cunoscută în popor și sub numele de Blagoveștenie (din slavonă, însemnând "veste bună").

Ce semnificație are Buna Vestire, una dintre cele mai importante sărbători creștine

Buna Vestire este sărbătorită în fiecare an pe 25 martie și marchează momentul în care Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei Maria că îl va naște pe Iisus Hristos. Este considerată începutul mântuirii în credința creștină și una dintre cele mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului. Este și una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care credincioșii au dezlegare la pește.

Ce înseamnă Blagoveștenie

Denumirea de "Blagoveștenie" provine din limba slavonă și înseamnă "veste bună", făcând referire directă la mesajul adus de Arhanghelul Gavriil.

Ce se dă de pomană în această zi

De Buna Vestire, credincioșii obișnuiesc să dea de pomană pentru sufletele celor adormiți: pește (fiind dezlegare), pâine și colaci, vin și fructe sau dulciuri. Se zice că pomana făcută în această zi aduce binecuvântare și liniște sufletească.

Alte tradiții de Buna Vestire

  • Ascultarea cucului - se spune că în această zi cântă pentru prima dată, iar numărul strigătelor arată norocul sau anii până la căsătorie

  • Focuri în curte - pentru alungarea răului și atragerea norocului

  • Ziua păsărilor - tradiția spune că păsările își aleg perechea și încep să-și facă cuib

  • Evitarea certurilor - nu este bine să te cerți sau să rostești vorbe urâte

