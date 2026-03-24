Buna Vestire 2026, tradiții și obiceiuri. Ce semnificație are sărbătoarea numită și “Blagoveștenie”

Buna Vestire este sărbătorită în fiecare an pe 25 martie și marchează momentul în care Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei Maria că îl va naște pe Iisus Hristos. Este considerată începutul mântuirii în credința creștină și una dintre cele mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului. Este și una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care credincioșii au dezlegare la pește.
De Buna Vestire, credincioșii obișnuiesc să dea de pomană pentru sufletele celor adormiți: pește (fiind dezlegare), pâine și colaci, vin și fructe sau dulciuri. Se zice că pomana făcută în această zi aduce binecuvântare și liniște sufletească.
Ascultarea cucului - se spune că în această zi cântă pentru prima dată, iar numărul strigătelor arată norocul sau anii până la căsătorie
Focuri în curte - pentru alungarea răului și atragerea norocului
Ziua păsărilor - tradiția spune că păsările își aleg perechea și încep să-și facă cuib
Evitarea certurilor - nu este bine să te cerți sau să rostești vorbe urâte
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News