Buna Vestire 2026, tradiții și obiceiuri. Ce semnificație are sărbătoarea numită și “Blagoveștenie”

Ce semnificație are Buna Vestire, una dintre cele mai importante sărbători creștine

Buna Vestire este sărbătorită în fiecare an pe 25 martie și marchează momentul în care Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei Maria că îl va naște pe Iisus Hristos. Este considerată începutul mântuirii în credința creștină și una dintre cele mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului. Este și una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care credincioșii au dezlegare la pește.

Ce înseamnă Blagoveștenie

Denumirea de "Blagoveștenie" provine din limba slavonă și înseamnă "veste bună", făcând referire directă la mesajul adus de Arhanghelul Gavriil.

Citește și: Tradiții în postul Paștelui 2026. Zilele cu dezlegare la pește, vin și untdelemn

Ce se dă de pomană în această zi

De Buna Vestire, credincioșii obișnuiesc să dea de pomană pentru sufletele celor adormiți: pește (fiind dezlegare), pâine și colaci, vin și fructe sau dulciuri. Se zice că pomana făcută în această zi aduce binecuvântare și liniște sufletească.

