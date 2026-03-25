Stai în Sectorul 4? Drumurile la ghișeu ar putea deveni opționale

Primăria Sectorului 4 continuă procesul de modernizare și digitalizare a serviciilor publice, oferind cetățenilor soluții rapide și eficiente pentru plata taxelor și impozitelor. Prin intermediul terminalelor SelfPay, locuitorii pot efectua plăți simplu, în doar câteva minute, fără a mai pierde timp la cozi sau la ghișee.

Această soluție modernă vine în sprijinul cetățenilor care își doresc servicii mai accesibile, mai rapide și mai ușor de folosit. Digitalizarea înseamnă mai puțină birocrație, mai mult confort și economie de timp pentru fiecare locuitor al Sectorului 4.

Pentru a face tot procesul și mai ușor de înțeles, avem și un video explicativ, pas cu pas, care arată clar cum pot fi efectuate plățile la terminalele SelfPay. Astfel, fiecare cetățean poate vedea cât de simplu este să folosească acest sistem și să evite drumurile inutile și timpul pierdut la cozi.

Sectorul 4 merge mai departe cu soluții moderne, gândite pentru oameni și pentru un oraș mai eficient.