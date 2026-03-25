Lille a învins Roma în cursa pentru găzduirea Agenției Vamale a UE

Update:

Lille a învins Roma cu 36 de voturi - exact numărul necesar pentru a câștiga, confirmă președinția cipriotă a Consiliului pentru Politico.

Știrea inițială:

Nouă orașe europene au concurat pentru a găzdui Agenția Vamală a Uniunii Europene (EUCA), care va coordona supravegherea importurilor de la colete diverse până la jucării dubioase, cosmetice neconforme și droguri sau alte substanțe interzise. EUCA va avea aproximativ 250 de funcționari bine plătiți, iar sediul său a atras lobby intens din partea orașelor din întreaga Uniune, de la Portugalia la România.

Reprezentanții guvernelor naționale și ai Parlamentului European s-au întâlnit la Bruxelles și, după mai multe runde de vot, au selectat separat câte doi finaliști. Lille (Franța) și Roma (Italia) au primit susținerea ambelor părți, în timp ce Haga, Málaga, Varșovia, Zagreb, Porto, Liège și București au fost eliminate. Această acțiune declanșează o rundă finală pentru a decide orașul câștigător.

Lille și Roma au intrat în finală după ce Varșovia a fost eliminată

Consiliul UE și europarlamentarii vor vota separat, iar dacă unul dintre cei doi finaliști primește sprijin comun, acesta va fi declarat câștigător. Dacă nu, va urma o etapă suplimentară de eliminare.

Lille și Roma au intrat în finală după ce Varșovia a fost eliminată din ultimele trei orașe, conform mai multor surse. Lille a început competiția în noiembrie, prezentând oficialilor blocului european clădirea modernă propusă și școala internațională pentru angajații EUCA. Roma propune o clădire de 10.000 mp în cartierul futurist EUR, construit de Benito Mussolini, cu clădiri albe și obeliscuri.

Cursa s-a transformat într-un nou duel franco-italian. Premierul italian Giorgia Meloni și președintele francez Emmanuel Macron sunt cunoscuți pentru divergențele lor frecvente pe numeroase teme legate de Uniunea Europeană dar și de propriile țări, iar acum concurează, indirect, și pentru EUCA. Experții subliniază că, în trecut, cele două țări s-au confruntat pentru găzduirea Agenției Europene a Medicamentului și a Autorității Anti-Spălare de Bani.

Votul pentru sediul EUCA face parte dintr-o reformă vamală mai amplă, care include și un hub IT central pentru a gestiona fluxul tot mai mare de colete e-commerce ce depășește capacitatea birourilor vamale naționale, conform Politico.

