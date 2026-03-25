DCNews Stiri Lille a învins Roma în cursa pentru găzduirea Agenției Vamale a UE
Data actualizării: 15:19 25 Mar 2026 | Data publicării: 13:42 25 Mar 2026

Lille a învins Roma în cursa pentru găzduirea Agenției Vamale a UE
Autor: Tiberiu Vasile

batalia-pentru-politia-vamala-a-europei-noua-orase-vor-sa-gazduiasca-noua-agentie-ue-inclusiv-bucurestiul-5376073 Steag UE / Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Lille și Roma au ajuns în finala pentru găzduirea noii Agenții Vamale a UE, după ce celelalte orașe, inclusiv Bucureștiul, au fost eliminate. Într-un final, Lille a devenit marele câștigător

Update:

Lille a învins Roma cu 36 de voturi - exact numărul necesar pentru a câștiga, confirmă președinția cipriotă a Consiliului pentru Politico.

Știrea inițială:

Nouă orașe europene au concurat pentru a găzdui Agenția Vamală a Uniunii Europene (EUCA), care va coordona supravegherea importurilor de la colete diverse până la jucării dubioase, cosmetice neconforme și droguri sau alte substanțe interzise. EUCA va avea aproximativ 250 de funcționari bine plătiți, iar sediul său a atras lobby intens din partea orașelor din întreaga Uniune, de la Portugalia la România.

Reprezentanții guvernelor naționale și ai Parlamentului European s-au întâlnit la Bruxelles și, după mai multe runde de vot, au selectat separat câte doi finaliști. Lille (Franța) și Roma (Italia) au primit susținerea ambelor părți, în timp ce Haga, Málaga, Varșovia, Zagreb, Porto, Liège și București au fost eliminate. Această acțiune declanșează o rundă finală pentru a decide orașul câștigător.

Lille și Roma au intrat în finală după ce Varșovia a fost eliminată

Consiliul UE și europarlamentarii vor vota separat, iar dacă unul dintre cei doi finaliști primește sprijin comun, acesta va fi declarat câștigător. Dacă nu, va urma o etapă suplimentară de eliminare.

Lille și Roma au intrat în finală după ce Varșovia a fost eliminată din ultimele trei orașe, conform mai multor surse. Lille a început competiția în noiembrie, prezentând oficialilor blocului european clădirea modernă propusă și școala internațională pentru angajații EUCA. Roma propune o clădire de 10.000 mp în cartierul futurist EUR, construit de Benito Mussolini, cu clădiri albe și obeliscuri.

Cursa s-a transformat într-un nou duel franco-italian. Premierul italian Giorgia Meloni și președintele francez Emmanuel Macron sunt cunoscuți pentru divergențele lor frecvente pe numeroase teme legate de Uniunea Europeană dar și de propriile țări, iar acum concurează, indirect, și pentru EUCA. Experții subliniază că, în trecut, cele două țări s-au confruntat pentru găzduirea Agenției Europene a Medicamentului și a Autorității Anti-Spălare de Bani.

Votul pentru sediul EUCA face parte dintr-o reformă vamală mai amplă, care include și un hub IT central pentru a gestiona fluxul tot mai mare de colete e-commerce ce depășește capacitatea birourilor vamale naționale, conform Politico

CITEȘTE ȘI: Bucureștiul concurează cu alte 8 orașe europene pentru a găzdui Agenția Vamală a UE. Șansele Capitalei să câștige
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Bărbat strivit de o remorcă într-o gospodărie din Neamț
Publicat acum 13 minute
Ucraina ar putea fi lovită de Iran. Avertismentul unui oficial de la Kiev legat de regimului de la Teheran
Publicat acum 19 minute
Fundătură pentru PSD? Fenechiu: ”Dacă băieții ăștia îl dau jos pe Bolojan, mai câștigă 10%”. Ce spune despre un Guvern PNL cu voturile AUR
Publicat acum 24 minute
Momentul în care prețul petrolului ar putea declanșa o recesiune globală severă
Publicat acum 50 minute
Lege promulgată de Nicușor Dan, privind ordinul de protecţie: Termen strict de 5 ore pentru trimiterea către Poliție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Ilie Bolojan ”a încercat să-l umilească pe Sorin Grindeanu”. Bogdan Chirieac îl avertizează pe premier: Aroganța asta nu merge la București
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Apocalipsa pensiilor în Europa, anunțată de un expert britanic: „Va începe în România. Lucrurile vor fi foarte urâte”
Publicat acum 5 ore si 13 minute
UE a condiționat România la accize de 330 euro/1000 litri de motorina, dar ia 560 de euro! CES nu mai acceptă ca Guvernul Bolojan să pună presiune doar pe privat, în criza carburanților
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Prăbușirea sistemelor de pensii începe din România, avertizează un expert britanic. Adrian Negrescu a confirmat: E ca o bombă cu ceas
Publicat acum 16 ore si 8 minute
Bei cafeaua imediat după ce te trezești? S-ar putea să faci o mare greșeală. Iată de ce!
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close