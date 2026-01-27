Bucureștiul concurează cu alte 8 orașe europene pentru a găzdui Agenția Vamală a UE. Șansele Capitalei să câștige

Fondată în 1968, uniunea vamală a fost una dintre primele realizări ale Uniunii Europene, eliminând taxele vamale pentru mărfurile care circulă între țările membre și înlocuindu-le cu un sistem tarifar unic pentru importurile din afara UE.

Totuși, ea nu a fost bine întreținută, având 27 de agenții naționale care își suprapun activitatea și utilizează profiluri de risc diferite pentru a gestiona mărfuri suspecte, cum ar fi jucăriile nesigure din China sau drogurile. Însă acest lucru se va schimba odată cu înființarea unei noi Agenții Vamale a UE (EUCA) - așteptată până în 2028 - ca parte a unei revizuiri ambițioase a legislației vamale a blocului comunitar, scrie Politico. Scopul noii instituții va fi gestionarea eficientă a unei cantități necontrolabile de transporturi riscante.

UE caută oraș pentru deschiderea EUCA

Instituțiile UE caută, în această perioadă, un oraș care să găzduiască noua agenție EUCA și cei 250 de funcționari ai săi, a căror sarcină principală va fi să supravegheze un centru de date important pentru a face schimb de informații despre transporturile de intrare și de ieșire.

Capitalele europene și Parlamentul European continuă să dezbată procedura de vot, în timp ce parlamentarii resping încercările statelor de a păstra un rol decisiv în alegerea orașului care va găzdui EUCA.

Între timp, Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor din cadrul Parlamentului European va audia, miercuri, 28 ianuarie, propunerile celor nouă orașe candidate într-un format de „speed-dating” (n.r. prezentare scurtă, rapidă).

Lista țărilor candidate la găzduirea EUCA

Jurnaliștii de la Politico au oferit pentru fiecare oraș și câte o poreclă. Deși au plasat Capitala României la finalul listei, noi o prezentăm la început:

Candidatul cu șanse mici - București, România

Avantaje: Atmosferă hipster într-un colț al Europei adesea trecută cu vederea.

Dezavantaje: Nimeni nu se aștepta să candideze.

Palatul Parlamentului, București. Sursa foto: Unsplash/ Linda Gerbec

Vama se rezumă la coeziune, susține România. „Găzduirea EUCA la București ar consolida coeziunea Uniunii prin plasarea unei autorități strategice cheie într-o regiune esențială pentru securitatea fluxurilor comerciale europene”, se arată în cerere, făcând o referire clară la modul în care porturile sale dunărene au devenit o gură de oxigen pentru Ucraina în ultimii patru ani de agresiune rusească. Interesant este că locul de desfășurare a EUCA este mărginit de o clădire de fabrică dărăpănată și de o reprezentanță Subaru. Dar măcar e disponibilă imediat.

Fapt inedit: Noua linie de metrou M6 va conecta ambele aeroporturi din București cu orașul până în 2028.

Evaluare EUCA: 2/5

Castorul entuziast - Lille, Franța

Avantaje: Un mare avantaj inițial.

Dezavantaje: Nimeni nu vrea ca Franța să câștige.

Lille, Franța. Sursa foto: Unsplash

Dacă cineva are un avantaj, acesta este orașul francez Lille. Cu câteva săptămâni înainte ca Comisia Europeană să închidă fereastra pentru candidaturi, Lille se promova ca orașul ideal. Cu toate acestea, când o delegație de funcționari vamali și reprezentanți ai presei au vizitat orașul nordic, mai mulți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la cât de aproape este clădirea propusă a EUCA de imobilele învecinate.

„Rușii ar putea să campeze la ușa vecină”, a fost o glumă spusă la Bruxelles.

Fapt inedit: Franța a impus o discuție la nivelul UE privind comerțul electronic și coletele mici, spunând că își va impune propria taxă internă. Cu toate acestea, acest lucru este acum în aer cu bugetul național.

Evaluare EUCA: 4/5

Războinicul Justiției - Haga, Olanda

Avantaje: Situat chiar la mijloc, între Rotterdam și Schiphol.

Dezavantaje: Nu este chiar în Rotterdam sau Schiphol.

Haga, Olanda. Sursa foto: Unsplash

Haga poate să nu fie un centru logistic, dar oferta capitalei politice olandeze este că se află între cel mai mare port maritim din Europa și aeroportul Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate pentru pasageri, cât și pentru mărfuri. Având în vedere că orașul găzduiește și agențiile judiciare și de poliție Eurojust și Europol, precum și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, se autointitulează Orașul Păcii și Justiției.

Fapt inedit: Va fi găzduit în clădirea fostului tribunal pentru Iugoslavia, la o scurtă plimbare cu bicicleta (desigur) de plajele din Scheveningen.

Evaluare EUCA: 4/5

Conectorul - Roma, Italia

Avantaje: Conexiuni istorice între regiunile europene și Africa de Nord.

Dezavantaje: A aplicat în ultimul moment, întrucât Milano nu avea o proprietate potrivită.

Roma, Italia. Sursa foto: Unsplash

Roma este una dintre puținele capitale care nu are nicio agenție UE, celelalte două din Italia fiind găzduite de Torino și Parma. În cererea sa, orașul subliniază că clădirea selectată pentru EUCA - situată în cartierul brutalist EUR din epoca Mussolini - este conectată direct la Internet Exchange din Frankfurt „asigurând redundanță ridicată și conexiune directă cu principalii operatori globali și furnizori de conținut”.

În timp ce majoritatea orașelor prezintă sedii moderne, de tip high-tech elegant, situl roman este una dintre cele mai istorice clădiri dintre toate cele nouă candidate: „finalizată în 1958, clădirea este un exemplu remarcabil de arhitectură postbelică”.

Fapt inedit: Aproape de călugării Trappist care produc bere din Tre Fontane.

Evaluare EUCA: 2/5

Nomadul Digital - Málaga, Spania

Avantaje: Centru cibernetic în curs de dezvoltare și un hub rezistent.

Dezavantaje: Guvernul spaniol condus de socialiști nu are aliați pe scena europeană.

Malaga, Spania. Sursa foto: Pixabay

În afară de București, orașul Málaga din sudul Spaniei este cel mai îndepărtat de Bruxelles dintre toate cele nouă candidate, mai scriu cei de la Politico.

În candidatura sa, însă, orașul subliniază latența conexiunii sale la internet cu Paris, Bruxelles și Amsterdam, de doar 15 până la 20 de milisecunde. Candidatura garantează, de asemenea, „continuitatea serviciilor chiar și în timpul incidentelor de securitate cibernetică sau a întreruperilor fizice”.

Fapt inedit: În timp ce guvernul național este condus de socialiști, Andaluzia este condusă de Partidul Popular conservator. Acest lucru ar putea ajuta la convingerea tuturor guvernelor PPE din Consiliu.

Evaluare EUCA: 4/5

Pionierul Frontierei - Varșovia, Polonia

Avantaje: Experiență solidă pe linia întâi și suprapunere de competențe cu Frontex.

Dezavaantaje: Nu este un centru major de transport marfă (încă).

Varșovia, Polonia. Sursa foto: Unsplash

Granițele reprezintă securitate, iar Polonia susține că are expertiza necesară pentru a conecta supravegherea vamală la gestionarea frontierelor externe ale UE, așa cum face deja prin intermediul agenției Frontex. Într-o cerere încrezătoare, orașul scrie: „Varșovia oferă cel mai bun punct de vedere din care să înțeleagă frontierele externe ale UE. Personalul EUCA va lucra îndeaproape cu provocările asociate cu punctele de trecere a frontierelor maritime, aeriene și terestre, susținut de o administrație vamală experimentată”.

Clădirea pe care Varșovia o oferă va fi gata abia în a doua jumătate a anului 2027, ceea ce ar putea afecta șansele orașului în această competiție, în ciuda asigurărilor că există suficient spațiu de birouri disponibil.

Fapt inedit: Sirena din Varșovia este cel mai cool logo dintre toate orașele care candidează (emblema istorică a orașului).

Evaluare EUCA: 3/5

Nou-venitul - Zagreb, Croația

Avantaje: Croația este una dintre puținele țări ale UE care nu au deja o agenție.

Dezavantaje: Nu este un punct major de intrare în blocul comunitar în ceea ce privește transportul de marfă sau aer.

Zagreb, Croația. Sursa foto: Unsplash

Maturizarea rapidă a Croației după aderarea la UE în 2013, precum și la zona euro și spațiul Schengen, între timp, ar fi găzduirea primei sale agenții.

Lipsa oricărei agenții este probabil cel mai puternic argument al Zagrebului, iar găzduirea EUCA ar fi un pas mare. Celelalte două țări care nu au o autoritate UE, Cipru și Bulgaria, așadar croații nu au competiție pe acest teren.

Clădirea aleasă de Zagreb este funcțională din 2021. Universitatea folosește parțial sediul de la cutremurul din 2020, dar „procedurile administrative de relocare sunt pregătite și pot fi executate imediat”.

Fapt inedit: Zagreb nu are încă o școală europeană acreditată, ceea ce i-ar putea afecta șansele.

Evaluarea EUCA’n: 4/5

Pasionatul de istorie - Porto, Portugalia

Avantaje: Portugalia aproape că a inventat vama cu secole în urmă.

Dezavantaje: Departe de centrul (logistic) al Europei.

Porto, Portugal. Sursa foto: Unsplash

Porto este pregătit pentru o nouă eră: să conducă armonizarea regulilor vamale ale Europei chiar de la marginea continentului. La doi pași de cramele vin din Porto, se află istoricul Alfândega do Porto, care a găzduit controale vamale și de frontieră din secolul al XIX-lea și care acum este un centru de conferințe.

Portugaliei îi place, de asemenea, să atragă și partenerii specialiștilor EUCA cu un regim de impozitare de 20% pentru locurile de muncă pe care le vor găsi și susține că se află în avangarda educațională și academică a Europei.

Fapt inedit: Clădirea de birouri elegantă este chiar lângă metrou - dar nu a fost încă construită.

Evaluarea EUCA: 2/5

Candidatul - surpriză - Liège, Belgia

Avantaje: Centrul de transport aerian de mărfuri este punctul zero pentru avalanșa de colete de comerț electronic.

Dezavantaje: Fiind inițiativa regiunii Valonia, sprijinul guvernului federal este minim.

Liege, Belgia. Sursa foto: Pixabay

Numeroși diplomați ai UE de la Bruxelles au declarat pentru Politico faptul că oferta de la Liège vine de fapt din Valonia, fără prea mult sprijin din partea guvernului federal de la Bruxelles.

De altfel, Belgia a găzduit un eveniment la Reprezentanța Permanentă, care a avut loc aproape în întregime în limba engleză. Un exemplu în acest sens: Liège nu are un site web dedicat candidaturilor.

Deși Liège are un important centru de transport aerian de mărfuri, orașul se luptă să-și depășească trecutul industrial siderurgic. Cu siguranță ar putea beneficia de o injecție europeană, la fel ca la Strasbourg, pentru a deveni mai vibrant. Dar EUCA va trebui să aibă răbdare până la începutul anului 2029: clădirea de lângă faimoasa gară de mare viteză Guillemins nu va fi gata până atunci.

Fapt inedit: Toate instituțiile UE ar fi putut fi la Liège dacă istoria s-ar fi desfășurat puțin diferit.

Evaluare EUCA: 1/5