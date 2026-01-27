€ 5.0960
Trump anunță Coreea de Sud, prin Truth Social, că-i majorează taxele vamale: nu a ratificat acordul istoric "suficient de repede"
Data publicării: 07:40 27 Ian 2026

Trump anunță Coreea de Sud, prin Truth Social, că-i majorează taxele vamale: nu a ratificat acordul istoric ”suficient de repede”
Autor: Roxana Neagu

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump majorează taxele vamale pentru Coreea de Sud.

Bunurile sud-coreene vor avea taxe vamale majorate cu 25%, după ce Donald Trump a constatat că Parlamentul de la Seul nu a ratificat suficient de repede acordul comercial semnat între cele două ţări, notează AFP.

”Întrucât parlamentul coreean nu a ratificat acordul nostru comercial istoric, care este prerogativa sa, am decis să majorez taxele vamale pentru automobile, cherestea, produse farmaceutice şi toate celelalte taxe vamale reciproce de la 15% la 25%” a anunțat Donald Trump printr-o postare pe Truth Social. 

”Preşedintele Lee şi cu mine am ajuns la un mare acord între cele două ţări ale noastre pe 30 iulie şi am reafirmat condiţiile acestuia când am vizitat Coreea de Sud pe 29 octombrie. De ce nu l-a aprobat parlamentul coreean?” este problema ridicată de președintele american. 

Schimbare de planuri: călătorie imediat în SUA

Președinția sud-coreeană a transmis imediat: ”Nu a existat nicio notificare oficială din partea guvernului Statelor Unite... în această etapă”. 

”Ministrul comerţului Kim Jung-kwan, care se află în prezent în Canada, intenţionează, de asemenea, să călătorească în Statele Unite cât mai curând posibil pentru a se consulta cu secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, pe această temă”, a adăugat Seulul.

Ce presupune acordul negociat SUA - Coreea de Sud

Negociat pe parcursul mai multor luni, acordul dintre cele două ţări a fost finalizat la sfârşitul lunii octombrie 2025 şi a redus în mod semnificativ taxele vamale pentru produsele sud-coreene la maximum 15%, inclusiv cele supuse unor tarife specifice sectorului, cum ar fi automobilele, teoretic vizate de taxe vamale mai mari.

Aceste condiţii au apropiat ţara est-asiatică de cele obţinute de vecina sa, Japonia, şi de Uniunea Europeană (UE), de asemenea supuse unei limite maxime de 15% la exporturile lor către Statele Unite.

În schimb, Coreea de Sud s-a angajat să nu aplice un o suprataxă mai mare de 15% asupra automobilelor americane importate, dar, mai important, să investească 350 de miliarde de dolari în Statele Unite, "dintre care 200 de miliarde de dolari în numerar şi 150 de miliarde de dolari pentru cooperare în sectorul construcţiilor navale", a precizat la acea dată un consilier al preşedintelui Lee Jae Myung.

La sfârşitul lunii iulie, Donald Trump a mai afirmat că Seulul s-a angajat să achiziţioneze gaz natural lichefiat (GNL) american şi alte surse de energie în valoare de 100 de miliarde de dolari în următorii trei-patru ani.

Acest acord este crucial pentru Coreea de Sud şi industria sa auto. Piaţa americană absoarbe jumătate din exporturile de autoturisme sud-coreene, care reprezintă 27% din totalul exporturilor ţării către Statele Unite.

Sectorul construcţiilor navale, în care Washingtonul doreşte ca industriile sale să redevină competitive, este, de asemenea, un sector strategic pentru Coreea de Sud, deoarece ţara este al doilea cel mai mare constructor de nave din lume, după China.

