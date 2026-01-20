Trump refuză invitația „prietenului” său Macron de a participa la reuniunea G7

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, marţi seară, că se înţelege bine cu liderii Franţei şi Marii Britanii, dar nu va participa la o reuniune a G7 la Paris, organizată joi.

Comentariile sale survin în pline tensiuni cu puterile europene din cauza ameninţării republicanului de a prelua Groenlanda, scriu Reuters şi AFP, preluat de Agerpres.

Trump: „Este un prieten de-al meu. Este un tip de treabă. Îmi place Macron”

Întrebat într-o conferinţă de presă la Casa Albă dacă va merge la Paris, preşedintele american a răspuns: „Nu, nu voi face asta. Pentru că, ştiţi, Emmanuel nu va mai rămâne acolo prea mult timp. Este un prieten de-al meu. Este un tip de treabă. Îmi place Macron, dar nu va mai rămâne acolo prea mult timp, după cum ştiţi”, a spus Donald Trump.

Amintim că cei doi lideri s-au atacat în declarații, în ultimele ore, în contextul tensiunilor crescânde privind anexarea Groenlandei.

Trump încearcă, în aceste zile, să creeze un nou organism mondial - un „Consiliu de Pace” pe care să îl controleze complet, însă liderul de la Elysee i-a refuzat invitația de a face parte din această nouă structură. După ce președintele american a aflat că Macron nu îi acceptă invitația, acesta a trecut la amenințări cu noi taxe vamale pentru bunurile din Franța.

