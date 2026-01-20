Groenlanda, actul de divorț dintre Europa și SUA? Cum a escaladat conflictul dintre Trump și liderii europeni din cauza celei mai mari insule de pe Pământ

Aliații europeni ai Statelor Unite ale Americii s-au unit luni împotriva campaniei tot mai intense a președintelui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei. Aceștia l-au acuzat de șantaj după amenințarea cu impunerea de taxe vamale, în timp ce Donald Trump a părut să sugereze că este încă dispus să folosească armata americană pentru a-și atinge obiectivul, scrie CBSNews.

Președintele SUA a declarat luni într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian Jonas Gahr că, după ce Norvegia nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace, „nu mai simte obligaţia de a se gândi doar la pace“. Trump a vorbit despre preluarea controlului asupra Groenlandei și a precizat că doar controlul deplin al SUA poate împiedica insula arctică strategică să cadă în mâinile Chinei sau Rusiei.

Ulterior, Donald Trump a spus că nu-i pasă de Premiul Nobel, deși a continuat să spună că Norvegia controlează cine îl primește.

„Dacă cineva crede că Norvegia nu controlează Premiul Nobel, glumește. Ei (cei care iau deciziile privind Premiul pentru Pace) au un consiliu, dar este controlat de Norvegia. Și nu-mi pasă ce spune Norvegia. Dar chiar nu-mi pasă de asta. Ceea ce mă interesează este salvarea de vieți. Și cred că am salvat zeci de milioane de vieți”, a spus Trump.

Președintele a mai spus că el crede că liderii europeni vor fi concilianți în privința Groenlandei la Forumul Economic Mondial de la Davos din Elveția, săptămâna aceasta.

„Nu cred că vor riposta prea mult. Nu o pot proteja”, a spus liderul de la Casa Albă.

Mai târziu, Donald Trump a declarat că „a avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, cu privire la Groenlanda. Am fost de acord cu o întâlnire a diferitelor părți la Davos, Elveția. După cum le-am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este imperativă pentru securitatea națională și mondială. Nu există cale de întoarcere - Toată lumea este de acord în această privință!”

De asemenea, el a postat o fotografie în care susține că Groenlanda este un teritoriu american, alături de vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Afirmațiile lui Trump despre Groenlanda și securitatea SUA

Cei mai apropiați aliați ai Americii din NATO au respins argumentul Trump conform căruia SUA trebuie să dețină Groenlanda din motive de securitate. Acestora li s-au adăugat congresmeni americani din ambele tabere politice.

Aceștia menționează că Groenlanda se află deja sub protecția alianței transatlantice ca teritoriu danez, că SUA a avut cel puțin o bază militară pe insulă de la al Doilea Război Mondial, iar Danemarca a lansat o invitație deschisă Washingtonului de a consolida această prezență în apărare, în parteneriat cu aliații săi.

În ciuda acestor fapte și a eforturilor depuse de Danemarca și de alți membri europeni ai NATO de a demonstra înțelegerea și disponibilitatea de a aborda concurența crescândă pentru controlul noilor rute maritime vitale din jurul insulei bogate în resurse, Donald Trump a afirmat din nou în mesajul său către liderul Norvegiei că „lumea nu este sigură decât dacă avem control complet și total asupra Groenlandei”.

El a susținut că Danemarca este incapabilă să securizeze teritoriul arctic în fața amenințărilor rusești și chineze, amenințări pe care senatorul Mark Warner, vicepreședintele democrat al Comitetului de Informații al Senatului SUA, le-a numit fictive.

„Danemarca nu poate proteja acel teritoriu de Rusia sau China”, a scris Trump, ignorând faptul că, timp de aproape 80 de ani, de când SUA și aliații săi europeni s-au angajat la principiul securității comune prin tratatul fondator al NATO, protecția Groenlandei a fost o responsabilitate comună.

Trump a pus la îndoială dreptul Danemarcei la orice pretenție asupra Groenlandei, argumentând că baza este doar că „o barcă a debarcat acolo acum sute de ani, dar am avut și noi bărci care au debarcat acolo”.

Danemarca a devenit puterea colonială în Groenlanda la începutul secolului al XVIII-lea, cu aproximativ 50 de ani înainte ca Statele Unite să devină o națiune suverană. Groenlanda a rămas o colonie daneză până în 1953, când insula și-a câștigat semi-autonomia actuală.

Norvegia, răspuns pentru Donald Trump

Guvernul norvegian a publicat luni o declarație a prim-ministrului Jonas Gahr, în care acesta confirmă că a primit mesajul lui Donald Trump încă de duminică. El a spus că acesta a venit ca răspuns la un mesaj pe care l-a trimis împreună cu președintele Finlandei, Alexander Stubb.

„În mesajul nostru către Trump, ne-am exprimat opoziția față de creșterile tarifare anunțate împotriva Norvegiei, Finlandei și a altor țări selectate. Am subliniat necesitatea dezescaladării și am propus o conversație telefonică între Trump, Stubb și mine în aceeași zi. Răspunsul lui Trump a venit la scurt timp după ce mesajul a fost trimis”, a spus Jonas Gahr în declarație, adăugând că a fost „decizia domnului Trump să își împărtășească mesajul cu alți lideri NATO”.

„Poziția Norvegiei cu privire la Groenlanda este clară. Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei, iar Norvegia susține pe deplin Regatul Danemarcei în această chestiune. De asemenea, susținem faptul că NATO ia măsuri într-un mod responsabil pentru a consolida securitatea și stabilitatea în Arctica”, a declarat Jonas Gahr.

„În ceea ce privește Premiul Nobel pentru Pace, am explicat clar, inclusiv președintelui Trump, ceea ce este bine cunoscut, premiul este acordat de un Comitet Nobel independent și nu de guvernul norvegian”, a completat el.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat luni că președintele „crede că Groenlanda este o locație strategică importantă, critică din punctul de vedere al securității naționale” și este „încrezător că groenlandezii ar fi mai bine serviți dacă ar fi protejați de Statele Unite de amenințările moderne din regiunea arctică”.

Keir Starmer se îndoiește că Trump va folosi armata americană pentru a prelua Groenlanda

Donald Trump i-a uimit pe aliații Americii din NATO în weekend, amenințând că va impune noi taxe Danemarcei și altor șapte națiuni europene dacă acestea continuă să respingă cererile sale de a prelua Groenlanda.

După ce au purtat discuții între ele duminică, cele opt țări au emis o declarație comună în care au declarat că sunt „angajate să consolideze securitatea arctică ca interes transatlantic comun”.

Acestea au declarat că sunt „gata să se angajeze într-un dialog bazat pe principiile suveranității și integrității teritoriale pe care le susținem cu fermitate” și au avertizat că amenințările cu taxe subminează „relațiile transatlantice și riscă o spirală descendentă periculoasă”.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer, care a menținut relații bune cu Donald Trump și a vorbit cu acesta la telefon duminică, a recunoscut luni dimineață, într-o declarație televizată, că regiunea arctică „va necesita o atenție sporită, investiții mai mari și o apărare colectivă mai puternică” și a declarat că SUA vor „fi în centrul acestui efort, iar Regatul Unit este pregătit să contribuie pe deplin alături de aliații noștri, prin intermediul NATO”.

„Însă există un principiu aici care nu poate fi lăsat deoparte, deoarece este esențial pentru modul în care funcționează o cooperare internațională stabilă și de încredere, așadar orice decizie cu privire la statutul viitor al Groenlandei aparține exclusiv poporului Groenlandei și Regatului Danemarcei”, a spus Starmer.

„Danemarca este un aliat apropiat al Regatului Unit și al SUA, un membru NATO mândru care a fost alături de noi, inclusiv cu costuri umane reale în ultimele decenii”, a spus Starmer, făcând aluzie la trupele daneze care au luptat alături de forțele americane și britanice în Afganistan și Irak, ca parte a alianței NATO.

„Alianțele dăinuie pentru că sunt construite pe respect și parteneriat, nu pe presiune. De aceea am spus că utilizarea tarifelor împotriva aliaților este complet greșită. Nu este modalitatea corectă de a rezolva diferențele din cadrul unei alianțe și nici nu este util să se considere eforturile de consolidare a securității Groenlandei ca o justificare pentru presiunea economică”, a spus el. „Un război comercial nu este în interesul nimănui”, a adăugat acesta.

Cât despre faptul că președintele SUA nu exclude utilizarea armatei americane pentru a ocupa teritorii de la un aliat NATO, Starmer a spus că nu crede că se va ajunge la asta.

„De fapt, nu cred”, a spus el. „Cred că acest lucru poate și ar trebui rezolvat printr-o discuție calmă, dar cu aplicarea principiilor pe care le-am stabilit în ceea ce privește cine decide viitorul Groenlandei”, a mai spus el.