România, forțată să aleagă între UE și SUA. Bogdan Chirieac: Ce ar însemna refuzul invitației lui Donald Trump

România se află printre ţările care au primit, din partea lui Donald Trump, invitaţia de a face parte dintr-o nouă structură, denumită Consiliul pentru Pace.

Consiliul ar urma să fie condus de Trump pe viaţă şi să se ocupe pentru început de conflictul din Gaza, iar ulterior şi de altele. Statele ar urma să aibă în Consiliu mandate de trei ani, dar ar putea deveni membre permanente în schimbul unei contribuţii de un miliard de dolari.

Întrebat cum crede că se va poziționa președintele Nicușor Dan, dacă va avea curajul să-l refuze pe Donald Trump sau rămâne să vadă poziția statelor mai importante din Uniunea Europeană și apoi să dea un răspuns, analistul politic Bogdan Chirieac a explicat că România are în față o alegere dificilă.

Aceasta este nevoită să aleagă între Uniunea Europeană și Statele Unite și a atras atenția că un refuz pentru Donald Trump înseamnă înghețarea completă a relațiilor cu Statele Unite.

„Coșmarul nostru se adeverește: Momentul în care România trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și Statele Unite. Că suntem membri ai Uniunii Europene, suntem, că de aici nu ne dă nimeni afară, problema este ce faci, ce alegi? Europa sau America?

Nu ne doream această alegere. E o alegere imposibilă. Problema e ce faci și cine ia această decizie. O ia președintele? Poate un singur om să îndrepte politica externă a României într-o direcție în care sunt puține șanse să te mai întorci?

Este o întrebare fundamentală. Opinia mea este că nu președintele singur poate lua această decizie. Nu are cum. Trebuie să o ia Parlamentul României. Vă dați seama că un refuz pentru Trump înseamnă că se îngheață complet relația României cu Statele Unite. Adică ce n-am luptat noi după '45 încoace, când speram să vină americanii, când ne-a invitat George W. Bush în NATO și ne-a primit în 2004... Totul se spulberă.

Ungaria a acceptat imediat. Dimineață doar trei șefi de stat acceptaseră invitația, restul stăteau și se gândeau. Dacă Uniunea Europeană merge în acest consiliu pentru pace, s-ar rezolva problema. Mergem și noi, plătim miliardul ca să fim membru deplin - mai ciutim la pensiile speciale, găsim de unde - problema este ce facem dacă Marea Britanie, Franța, Germania, Italia vor spune „nu”. Ce face România?”, a spus Bogdan Chirieac.

„Este o alegere extrem de dificilă. Eu nu am o soluție”

Analistul politic a explicat că decizia este una extrem de dificilă și că nu poate fi luată de un singur om. Potrivit acestuia, România depinde de sprijinul american pentru securitate, iar fără acest sprijin, România riscă să se întoarcă la instabilitate.

De asemenea, România se dezvoltă economic datorită Uniunii Europene, însă este nevoită să facă rapid o alegere.

„Este o alegere extrem de dificilă. Eu nu am o soluție. Nu aș putea recomanda niciun fel de soluție pe baza datelor care există în acest moment. Nu știu cine ar putea să facă asta. România fără America are un grav deficit de securitate, că nu știi ce se mai întâmplă în Europa, nu știi ce face Ungaria lui Orban, dacă nu îi revine din nou visul iredentist, nu știi ce se întâmplă cu restul statelor europene. Dacă Europa rămâne singură, se întâmplă ca înainte de Al Doilea Război Mondial. Europa se înarmează, America era garanția absolută, numai că nu mai este.

Ce face Trump cu Groenlanda? Că noi am văzut ce facem... Nu facem nimic. Deci este o alegere fundamentală. Normal ar trebui ca orice partid responsabil - chiar și neomarxiștii de la noi, de la USR - să stea la masă și să gândească la modul foarte serios și foarte repede un viitor pentru țara noastră: Cu cine mergem? E o alegere.

Nu știu cu cine mergem. Suntem în Europa, depindem de bani europeni, de comerț, de forța de muncă, de locuri de muncă, de dezvoltare - ne-am dezvoltat minunat din 2007 încoace, s-a mărit PIB-ul de cinci ori grație Uniunii Europene. Problema e ce faci fără americani. Nu știu ce facem”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

