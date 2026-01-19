€ 5.0894
Liderii statelor din UE se reunesc, după amenințările lui Trump. Se cere prezență fizică
Data actualizării: 08:09 19 Ian 2026 | Data publicării: 08:09 19 Ian 2026

Liderii statelor din UE se reunesc, după amenințările lui Trump. Se cere prezență fizică
Autor: Ioan-Radu Gava

Trump numește un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca, iritată, a convocat ambasadorul SUA Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Liderii europeni se vor întâlni pentru a discuta despre cum să răspundă la decizia președintelui SUA de a impune taxe țărilor care nu susțin planurile sale de a prelua Groenlanda.

 

Liderii celor 27 țări ale Uniunii Europene se vor întâlni „în următoarele zile” pentru a discuta un răspuns la amenințările președintelui SUA, Donald Trump, de a prelua Groenlanda, a anunțat duminică seară președintele Consiliului European, António Costa, citat de Politico.

Costa a convocat reuniunea extraordinară a Consiliului European după ce ambasadorii UE s-au adunat duminică la Bruxelles pentru a discuta declarația lui Donald Trump de sâmbătă, conform căreia va cumpăra Groenlanda și va pedepsi cu tarife țările UE care îi stau în cale.

Potrivit unui oficial UE și unui diplomat familiarizat cu planificarea, summitul este programat pentru joi, 22 ianuarie.

Reuniunea liderilor, a spus oficialul, va fi „fizică” , prin urmare necesită participarea liderilor în persoană, mai degrabă decât o conferință telefonică virtuală.

CITEȘTE ȘI                 -                Liderii europeni îi răspund lui Trump, după anunţul legat de tarife suplimentare pentru ţările care susţin Danemarca şi Groenlanda

uniunea europeana
groenlanda
donald trump
statele unite ale americii
