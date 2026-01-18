Giorgia Meloni a vorbit cu Donald Trump. Mesaj clar despre tarifele anunţate pentru Danemarca şi ţările care o susţin

Donald Trump a anunţat, sâmbătă, tarife crescute pentru Danemarca şi alte ţări europene pentru că nu cedează în problema Groenlandei. Tarifele ar urma să fie de 10% de la 1 februarie, respectiv 25% de la 1 iunie 2026.

Şefa guvernului italian Giorgia Meloni a calificat duminică drept "o eroare" ameninţarea cu tarife vamale suplimentare formulată de Donald Trump împotriva mai multor ţări europene ce se opun veleităţilor sale de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, adăugând că ea i-a adus la cunoştinţă preşedintelui american punctul său de vedere, informează AFP şi EFE.

"Cred că a impune noi sancţiuni astăzi ar fi o eroare", a declarat Meloni în faţa unor jurnalişti în timpul unei deplasări la Seul. "Am discutat cu Donald Trump în urmă cu câteva ore şi i-am spus ce gândesc", a adăugat ea, citată de Agerpres.

De la Seul, Meloni, figură marcantă a extremei drepte şi considerată o aliată a lui Trump în Europa, a încercat cu toate acestea să minimizeze acest conflict, declarând că "există aici o problemă de înţelegere şi de comunicare" între Europa şi SUA referitor la Groenlanda.

Potrivit Giorgiei Meloni, îi revine NATO să joace un rol activ în această criză tot mai mare. "NATO este instanţa în cadrul căreia noi trebuie să ne străduim să organizăm împreună mijloace de descurajare contra oricărei ingerinţe ostile asupra unui teritoriu în mod clar strategic şi eu cred că faptul că NATO a început să lucreze asupra acestui subiect este o iniţiativă bună", a declarat Meloni pentru presă.

Meloni a afirmat că, "din punct de vedere american, mesajul venit din această parte a Atlanticului nu este clar". "Îmi pare că riscul este ca iniţiativele unor ţări europene să fie interpretate ca fiind antiamericane, însă în mod clar nu aceasta este intenţia", a continuat ea.

Meloni nu a precizat la ce anume face ea referire.

Ce a spus Donald Trump

"Începând cu 1 februarie 2026, toate ţările menţionate anterior, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Ţările de Jos şi Finlanda, vor fi taxate cu un tarif de 10% pe toate bunurile trimise în SUA.

Din 1 iunie 2026, tarifele vor creşte la 25%. Aceste tarife vor fi în vigoare până se ajunge la un acord pentru achiziţia totală şi completă a Gronelandei. SUA a încercat să facă această tranzacţie de 150 de ani. Mulţi preşedinţi au încercat, şi au făcut bine că au vrut asta, dar Danemarca a refuzat mereu. Acum, pentru a implenta Golden Dome, această tranzacţie este cu atât mai importantă

Sute de miliarde de dolari sunt cheltuiţi pe programe de securitate care au legătură cu Domul, inclusiv pentru protecţia Canadei. Pentru ca acest sistem complex şi minunat să poată funcţiona la potenţialul şi eficienţa maximă, este nevoie de această bucată de pământ. Statele Unite ale Americii este deschisă la negocieri imediate cu Danemarca şi oricare dintre ţările menţionate care au riscat atât de mult, în ciuda a tot ce am făcut noi pentru ei, inclusiv protecţia pe care le-am oferit-o de-a lungul a multor decenii", a scris Donald Trump.