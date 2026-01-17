Liderii europeni îi răspund lui Trump, după anunţul legat de tarife suplimentare pentru ţările care susţin Danemarca şi Groenlanda

Donald Trump reacţionează economic, în contextul sprijinului oferit de mai multe ţări europene Danemarcei cu privire la Groenlanda. Preşedintele SUA a anunţat că va impune tarife pe importuri.

CITEŞTE ŞI Donald Trump anunţă tarife pentru Danemarca şi ţările care o sprijină în Groenlanda

„Franța este angajată să protejeze suveranitatea și independența statelor, în Europa și în alte locuri. Pe baza acestui angajament alegem cum acționăm.

Asta arată atașamentul nostru față de Organizația Națiunilor Unite și față de Cartă.

Pe această bază sprijinim și vom continua să sprijinim Ucraina și de aceea am și creat o coaliție a a voluntarilor pentru a obține o pace durabilă și robustă, pentru a apăra aceste principii și securitatea noast

Tot pe această bază am decis și să ne alăturăm exercițiului anunțat de Danemarca și de Groenlanda. Nu dăm înapoi de la acastă decizie. Mai ales pentru că are legătură cu securitatea din zona arctică și de la frontierele noastre din Europa.

Nicio formă de intimidare sau de amenințare nu ne va influența, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nicăieri în lume unde ne confruntăm cu astfel de situații.

Amenințările cu tarifele sunt inacceptabile și nu-și au locul în această conversație. Europenii le vor răspunde într-o manieră unită și coordonată dacă vor fi confirmate. Vom ști cum să păstrăm suveranitatea Europei.

În acest spirit voi vorbi cu partenerii noștri europeni”, a scris Emmanuel Macron, sâmbătă seară, pe X.

Keir Starmer: Trump acţionează greşit

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a reacţionat şi el.

„Poziția noastră față de Groenlanda este foarte clară – ea face parte din Regatul Danemarcei, iar viitorul ei este o chestiune care depinde doar de groenlandezi și de danezi.

Am spus foarte clar și că Arctic Security (programul de exerciții militare în Groenlanda – n. red.) contează pentru toți aliații NATO și că vom face mai multe împreună pentru a răspunde amenințărilor Rusiei din diferite părți ale Arcticii.

A aplica acum tarife pe aliați pentru că încearcă să consolideze securitatea comună a NATO este complet greșit. Vom discuta, desigur, direct cu administrația Statelor Unite”, a spus Keir Starmer.

Antonio Costa şi Ursula von der Leyen au reacţionat din Paraguay

Preşedintele Consiliului European şi preşedinta Comisiei Europene au transmis o reacţie comună pe acest subiect direct din Paraguay, acolo unde au semnat acordul UE - Mercosur.

„Declarație comună a președintelui Costa și a președintei von de Leyen privind Groenlanda

Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional. Sunt esențiale pentru Europa și pentru comunitatea internațională în ansamblu.

Am susținut în mod constant interesul nostru transatlantic comun pentru pacea și securitatea în Arctica, inclusiv prin NATO. Exercițiul danez precoordonat, desfășurat cu aliații, răspunde necesității de a consolida securitatea arctică și nu reprezintă o amenințare pentru nimeni.

UE este pe deplin solidară cu Danemarca și cu poporul Groenlandei. Dialogul rămâne esențial și ne angajăm să continuăm procesul început deja săptămâna trecută între Regatul Danemarcei și SUA.

Tarifele ar submina relațiile transatlantice și ar risca o spirală descendentă periculoasă. Europa va rămâne unită, coordonată și angajată să își susțină suveranitatea”, a scris Antonio Costa pe X.