€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Liderii europeni îi răspund lui Trump, după anunţul legat de tarife suplimentare pentru ţările care susţin Danemarca şi Groenlanda
Data publicării: 23:53 17 Ian 2026

Liderii europeni îi răspund lui Trump, după anunţul legat de tarife suplimentare pentru ţările care susţin Danemarca şi Groenlanda
Autor: Florin Răvdan

Președintele Donald Trump Președintele Donald Trump / Sursa foto: Agerpres

Mai mulţi lideri europeni, printre care Keir Starmer şi Emmanuel Macron, i-au răspuns lui Donald Trump, după ce preşedintele SUA a anunţat tarife suplimentare pentru ţările care susţin Danemarca şi Groenlanda.

 

Donald Trump reacţionează economic, în contextul sprijinului oferit de mai multe ţări europene Danemarcei cu privire la Groenlanda. Preşedintele SUA a anunţat că va impune tarife pe importuri.

CITEŞTE ŞI Donald Trump anunţă tarife pentru Danemarca şi ţările care o sprijină în Groenlanda

„Franța este angajată să protejeze suveranitatea și independența statelor, în Europa și în alte locuri. Pe baza acestui angajament alegem cum acționăm.

Asta arată atașamentul nostru față de Organizația Națiunilor Unite și față de Cartă.

Pe această bază sprijinim și vom continua să sprijinim Ucraina și de aceea am și creat o coaliție a a voluntarilor pentru a obține o pace durabilă și robustă, pentru a apăra aceste principii și securitatea noast 

Tot pe această bază am decis și să ne alăturăm exercițiului anunțat de Danemarca și de Groenlanda. Nu dăm înapoi de la acastă decizie. Mai ales pentru că are legătură cu securitatea din zona arctică și de la frontierele noastre din Europa.

Nicio formă de intimidare sau de amenințare nu ne va influența, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nicăieri în lume unde ne confruntăm cu astfel de situații.

Amenințările cu tarifele sunt inacceptabile și nu-și au locul în această conversație. Europenii le vor răspunde într-o manieră unită și coordonată dacă vor fi confirmate. Vom ști cum să păstrăm suveranitatea Europei.

În acest spirit voi vorbi cu partenerii noștri europeni”, a scris Emmanuel Macron, sâmbătă seară, pe X. 

Keir Starmer: Trump acţionează greşit 

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a reacţionat şi el. 

„Poziția noastră față de Groenlanda este foarte clară – ea face parte din Regatul Danemarcei, iar viitorul ei este o chestiune care depinde doar de groenlandezi și de danezi.

Am spus foarte clar și că Arctic Security (programul de exerciții militare în Groenlanda – n. red.) contează pentru toți aliații NATO și că vom face mai multe împreună pentru a răspunde amenințărilor Rusiei din diferite părți ale Arcticii.

A aplica acum tarife pe aliați pentru că încearcă să consolideze securitatea comună a NATO este complet greșit. Vom discuta, desigur, direct cu administrația Statelor Unite”, a spus Keir Starmer.

Antonio Costa şi Ursula von der Leyen au reacţionat din Paraguay

Preşedintele Consiliului European şi preşedinta Comisiei Europene au transmis o reacţie comună pe acest subiect direct din Paraguay, acolo unde au semnat acordul UE - Mercosur. 

„Declarație comună a președintelui Costa și a președintei von de Leyen privind Groenlanda

Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional. Sunt esențiale pentru Europa și pentru comunitatea internațională în ansamblu.

Am susținut în mod constant interesul nostru transatlantic comun pentru pacea și securitatea în Arctica, inclusiv prin NATO. Exercițiul danez precoordonat, desfășurat cu aliații, răspunde necesității de a consolida securitatea arctică și nu reprezintă o amenințare pentru nimeni.

UE este pe deplin solidară cu Danemarca și cu poporul Groenlandei. Dialogul rămâne esențial și ne angajăm să continuăm procesul început deja săptămâna trecută între Regatul Danemarcei și SUA.

Tarifele ar submina relațiile transatlantice și ar risca o spirală descendentă periculoasă. Europa va rămâne unită, coordonată și angajată să își susțină suveranitatea”, a scris Antonio Costa pe X. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
groenlanda
lideri europeni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Liderii europeni îi răspund lui Trump, după anunţul legat de tarife suplimentare pentru ţările care susţin Danemarca şi Groenlanda
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Şoferiţă din Brăila, la un pas de tragedie. O bucată de gheaţă zburată de pe o autoutilitară i-a spart parbrizul. "Legea nu e hotărâtă"
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Rapid, din nou prima în Superligă. Victorie în primul meci oficial din 2026
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Liderii din America de Sud, primele declaraţii după semnarea acordului UE-Mercosur
Publicat acum 3 ore si 21 minute
Renate Reinsve, cea mai bună actriţă europeană
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close