Donald Trump anunţă tarife pentru Danemarca şi ţările care o sprijină în Groenlanda

"Am subvenţionat Danemarca şi toate ţările Uniunii Europene şi nu numai, mulţi ani, netaxându-le prin tarife pe importuri. Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să ne dea înapoi - Pacea Mondială e în joc! China şi Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic să se împotrivească. Au două sănii trase de câini ca protecţie, una dintre ele fiind adăugată recent.

Doar Statele Unite ale Americii, conduse de preşedintele Donald J Trump, pot juca acest joc, şi cu mult succes. Nimeni nu va atinge această bucată de pământ, cu atât mai mult cu cât securitatea naţională a SUA şi a lumii sunt în joc", a spus Donald Trump pe Truth Social.

Trump anunţă tarife de 10% din februarie şi de 25% din iunie. Condiţia renunţării: achiziţia Groenlandei!

"Mai mult decât atât, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Ţările de Jos şi Finlanda au călătorit în Groenlanda, cu scopuri necunoscute. Este o situaţie extrem de periculoasă pentru siguranţa, securitatea şi supravieţuirea planetei noastre. Aceste ţări, care joacă un joc periculos, au pus pe masă un nivel al riscului care nu este sustenabil. Astfel, este imperativ ca, pentru a proteja pacea şi securitatea mondială, să luăm măsuri puternice pentru ca această situaţie periculoasă să se încheie rapid şi fără alte întrebări.

Începând cu 1 februarie 2026, toate ţările menţionate anterior, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Ţările de Jos şi Finlanda, vor fi taxate cu un tarif de 10% pe toate bunurile trimise în SUA.

Din 1 iunie 2026, tarifele vor creşte la 25%. Aceste tarife vor fi în vigoare până se ajunge la un acord pentru achiziţia totală şi completă a Gronelandei. SUA a încercat să facă această tranzacţie de 150 de ani. Mulţi preşedinţi au încercat, şi au făcut bine că au vrut asta, dar Danemarca a refuzat mereu. Acum, pentru a implenta Golden Dome, această tranzacţie este cu atât mai importantă

Sute de miliarde de dolari sunt cheltuiţi pe programe de securitate care au legătură cu Domul, inclusiv pentru protecţia Canadei. Pentru ca acest sistem complex şi minunat să poată funcţiona la potenţialul şi eficienţa maximă, este nevoie de această bucată de pământ. Statele Unite ale Americii este deschisă la negocieri imediate cu Danemarca şi oricare dintre ţările menţionate care au riscat atât de mult, în ciuda a tot ce am făcut noi pentru ei, inclusiv protecţia pe care le-am oferit-o de-a lungul a multor decenii", a mai scris Donald Trump.