€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Donald Trump anunţă tarife pentru Danemarca şi ţările care o sprijină în Groenlanda
Data actualizării: 20:10 17 Ian 2026 | Data publicării: 20:00 17 Ian 2026

Donald Trump anunţă tarife pentru Danemarca şi ţările care o sprijină în Groenlanda
Autor: Florin Răvdan

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump reacţionează economic, în contextul sprijinului oferit de mai multe ţări europene Danemarcei cu privire la Groenlanda. Preşedintele SUA a anunţat că va impune tarife pe importuri.

 

"Am subvenţionat Danemarca şi toate ţările Uniunii Europene şi nu numai, mulţi ani, netaxându-le prin tarife pe importuri. Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să ne dea înapoi - Pacea Mondială e în joc! China şi Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic să se împotrivească. Au două sănii trase de câini ca protecţie, una dintre ele fiind adăugată recent. 

Doar Statele Unite ale Americii, conduse de preşedintele Donald J Trump, pot juca acest joc, şi cu mult succes. Nimeni nu va atinge această bucată de pământ, cu atât mai mult cu cât securitatea naţională a SUA şi a lumii sunt în joc", a spus Donald Trump pe Truth Social. 

Trump anunţă tarife de 10% din februarie şi de 25% din iunie. Condiţia renunţării: achiziţia Groenlandei!

"Mai mult decât atât, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Ţările de Jos şi Finlanda au călătorit în Groenlanda, cu scopuri necunoscute. Este o situaţie extrem de periculoasă pentru siguranţa, securitatea şi supravieţuirea planetei noastre. Aceste ţări, care joacă un joc periculos, au pus pe masă un nivel al riscului care nu este sustenabil. Astfel, este imperativ ca, pentru a proteja pacea şi securitatea mondială, să luăm măsuri puternice pentru ca această situaţie periculoasă să se încheie rapid şi fără alte întrebări. 

Începând cu 1 februarie 2026, toate ţările menţionate anterior, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Ţările de Jos şi Finlanda, vor fi taxate cu un tarif de 10% pe toate bunurile trimise în SUA. 

Din 1 iunie 2026, tarifele vor creşte la 25%. Aceste tarife vor fi în vigoare până se ajunge la un acord pentru achiziţia totală şi completă a Gronelandei. SUA a încercat să facă această tranzacţie de 150 de ani. Mulţi preşedinţi au încercat, şi au făcut bine că au vrut asta, dar Danemarca a refuzat mereu. Acum, pentru a implenta Golden Dome, această tranzacţie este cu atât mai importantă

Sute de miliarde de dolari sunt cheltuiţi pe programe de securitate care au legătură cu Domul, inclusiv pentru protecţia Canadei. Pentru ca acest sistem complex şi minunat să poată funcţiona la potenţialul şi eficienţa maximă, este nevoie de această bucată de pământ. Statele Unite ale Americii este deschisă la negocieri imediate cu Danemarca şi oricare dintre ţările menţionate care au riscat atât de mult, în ciuda a tot ce am făcut noi pentru ei, inclusiv protecţia pe care le-am oferit-o de-a lungul a multor decenii", a mai scris Donald Trump. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
tarife
groenlanda
danemarca
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat acum 33 minute
Cinci morţi în două avalanşe produse în Austria
Publicat acum 58 minute
Patriarhia Română, reacţie la decesul teologului Răzvan Ionescu
Publicat acum 1 ora si 12 minute
E mai frig decât e normal în ianuarie. Climatologul Roxana Bojariu, precizări despre vreme
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Donald Trump anunţă tarife pentru Danemarca şi ţările care o sprijină în Groenlanda
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close