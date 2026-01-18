€ 5.0894
Stiri

DCNews Stiri România, între criza Groenlandei şi invitaţia lui Trump în Consiliul pentru Pace. Chirieac, după reacţia lui Nicuşor Dan: Nu știm ce să facem!
Data publicării: 19:30 18 Ian 2026

România, între criza Groenlandei şi invitaţia lui Trump în Consiliul pentru Pace. Chirieac, după reacţia lui Nicuşor Dan: Nu știm ce să facem!
Autor: Mihai Ciobanu

nicusor trump

România se află printre ţările care au primit, din partea lui Donald Trump, invitaţia de a face parte dintr-o nouă structură, denumită Consiliul pentru Pace.

 

Consiliul ar urma să fie condus de Trump pe viaţă şi să se ocupe pentru început de conflictul din Gaza, iar ulterior şi de altele. Statele ar urma să aibă în Consiliu mandate de trei ani, dar ar putea deveni membre permanente în schimbul unei contribuţii de un miliard de dolari.

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al "Consiliului pentru Pace".

Citiţi şi: Consiliul pentru Pace. Reacţii după invitaţiile trimise de Donald Trump inclusiv la Bucureşti

Analistul politic Bogdan Chirieac a analizat, în direct la România TV, anunţul făcut de preşedintele SUA, implicaţiile internaţionale dar şi mutarea pe care ar trebui să o facă România.

"Proiectul arată ca un nou ONU în care Statele Unite sunt preşedintele Consiliului de Administraţie. În ONU ştiţi bine că sunt cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate, între care se află Rusia şi China, cu drept de veto, alături de SUA, Marea Britanie şi Franţa", a explicat Bogdan Chirieac.

Întrebat dacă România ar trebui să accepte să facă parte dintre membrii fondatori ai Consiliului, Bogdan Chirieac a răspuns: "Iniţial, acesta a fost creat pentru Fâşia Gaza, acum văd că s-a extins.  Cred că ar trebui să ne consultăm în acest moment, şi cu Israelul fiindcă noi avem o relaţie specială cu Israelul. Nu putem intra direct decât dacă ne consultăm cu un aliat de nădejde şi să vedem ce fac alte state ale UE.

În acest moment ne aflăm în situaţia de necrezut în care opt state europene au trimis militari pentru un exerciţiu în Groenlanda, iar Trump i-a anunţat că din 1 februarie le introduce o taxă suplimentară de 10% şi de la 1 iunie de 25%. Mai mult, le-a spus că Groenlanda va trece cu totul sub jurisdicţia SUA".

Cât despre mesajul transmis pe X de către Nicuşor Dan, în care nu a vorbit negru pe alb despre tensiunile privind Groenlanda, Bogdan Chirieac a spus, scurt: "Nu ştim ce să facem!".

consiliul pentru pace
donald trump
bogdan chirieac
