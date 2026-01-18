€ 5.0894
Consiliul pentru Pace. Reacţii după invitaţiile trimise de Donald Trump inclusiv la Bucureşti
Data publicării: 17:19 18 Ian 2026

Consiliul pentru Pace. Reacţii după invitaţiile trimise de Donald Trump inclusiv la Bucureşti
Autor: Mihai Ciobanu

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Inițiativa președintelui american Donald Trump de a crea un „Consiliu pentru Pace” a stârnit reacții prudente la nivel internațional, majoritatea guvernelor evitând un răspuns ferm în lipsa unor clarificări.

 

Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, transmite Reuters citată de Agerpres. Ungaria, unde premierul Viktor Orban este un aliat apropiat al lui Trump, este, până acum, singura ţară care a acceptat fără echivoc invitaţia trimisă către circa 60 de ţări.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat că este de acord în principiu, dar detaliile sunt încă în lucru.

Administraţia Prezidenţială de la Bucureşti a confirmat, duminică, primirea de către preşedintele Nicuşor Dan a scrisorii prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membră a Consiliului.

Alte guverne au fost reticente în declaraţiile publice, iar oficialităţile şi diplomaţii şi-au exprimat în general sub rezerva anonimatului îngrijorarea că noua structură ar putea dăuna activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Cum ar urma să funcţioneze Consiliul pentru Pace

Consiliul ar urma să fie condus de Trump pe viaţă şi să se ocupe pentru început de conflictul din Gaza, iar ulterior şi de altele, arată o copie a invitaţiei şi un proiect de cartă consultate de Reuters.

Statele ar urma să aibă în Consiliu mandate de trei ani, dar ar putea deveni membre permanente în schimbul unei contribuţii de un miliard de dolari.

donald trump
