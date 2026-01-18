Tensiuni în creştere după declarațiile lui Trump despre Groenlanda şi cei care o susţin. Reacția președintelui Nicuşor Dan

În contextul discuţiilor tensionate dintre partenerii NATO pe seama declaraţiilor lui Donald Trump despre Groenlanda şi a eventuala impunere de noi tarife vamale de până la 25% împotriva a opt ţări aliate europene, inclusiv Franţa şi Germania, acuzate de preşedintele SUA că joacă "un joc foarte periculos", preşedintele României a transmis un mesaj de îngrijorare pe X.

"Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare", a scris, duminică, pe X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Opt ţări europene au emis duminică o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu anexarea insulei arctice de către SUA, transmite Reuters.

"Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun", arată Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi Suedia în comunicatul comun cu Danemarca.

"Ameninţările cu taxe vamale subminează relaţiile transatlantice şi prezintă riscul unei spirale descendente periculoase", arată statele semnatare, referindu-se la anunţul lui Trump de sâmbătă, conform căruia li se vor impune de la 1 februarie taxe vamale suplimentare de zece procente.