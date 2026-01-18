€ 5.0894
DCNews Stiri Tensiuni în creştere după declarațiile lui Trump despre Groenlanda şi cei care o susţin. Reacția președintelui Nicuşor Dan
Data actualizării: 17:08 18 Ian 2026 | Data publicării: 17:00 18 Ian 2026

Tensiuni în creştere după declarațiile lui Trump despre Groenlanda şi cei care o susţin. Reacția președintelui Nicuşor Dan
Autor: Mihai Ciobanu

Președintele României, Nicușor Dan Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicuşor Dan, mesaj de îngrijorare faţă de declaraţiile recente făcute de partenerii occidentali.

 

În contextul discuţiilor tensionate dintre partenerii NATO pe seama declaraţiilor lui Donald Trump despre Groenlanda şi a eventuala impunere de noi tarife vamale de până la 25% împotriva a opt ţări aliate europene, inclusiv Franţa şi Germania, acuzate de preşedintele SUA că joacă "un joc foarte periculos", preşedintele României a transmis un mesaj de îngrijorare pe X.

Citiţi şi: Donald Trump anunţă tarife pentru Danemarca şi ţările care o sprijină în Groenlanda

"Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare", a scris, duminică, pe X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Citiţi şi: Giorgia Meloni a vorbit cu Donald Trump. Mesaj clar despre tarifele anunţate pentru Danemarca şi ţările care o susţin

Opt ţări europene au emis duminică o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu anexarea insulei arctice de către SUA, transmite Reuters.

"Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun", arată Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi Suedia în comunicatul comun cu Danemarca.

"Ameninţările cu taxe vamale subminează relaţiile transatlantice şi prezintă riscul unei spirale descendente periculoase", arată statele semnatare, referindu-se la anunţul lui Trump de sâmbătă, conform căruia li se vor impune de la 1 februarie taxe vamale suplimentare de zece procente. 

nicusor dan
groenlanda
Comentarii

