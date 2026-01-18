Marius Lazurca: Președintele a vrut să spună "Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia"

Referitor la invitația președintelui american Donald Trump pentru crearea unui „Consiliul pentru Pace”, Lazurca a explicat poziția președintelui Nicușor Dan.

"Președintele Dan nu a reacționat ca o minoritate totuși de șefi de state, trei din șaizeci, care au mulțumit public pentru primirea invitației. Administrația prezidențială a confirmat primirea invitației. Președintele Dan a mobilizat deja echipa pentru a analiza nu numai invitația, ci substanța inițiativei președintelui Trump. Mi se pare nepotrivit ca președintele României să răspundă în pripă unei inițiative totuși foarte importante a președintelui Trump. O inițiativă care angajează România, pe termen cel puțin mediu, dacă nu lung", a spus consilierul prezidențial.

Referitor la ce analizează administrația prezidențială, consilierul a explicat:

"Ne interesează să înțelegem nu numai detaliile inițiativei președintelui Trump și angajamentele pe care România le asumă, ci și în ce fel echilibrele tuturor raporturilor pe care România le-a angajat cu Statele Unite și cu statele din Uniunea Europeană sunt afectate. Nu dorim să angajăm încă o dată România nici politic, nici financiar într-o inițiativă pe care pentru moment nu o înțelegem în ultimele ei consecințe".

Tensiunile pe tema Groenlandei

"Președintele Dan urmărește interesele României, nu poziția Franței. Dacă președintele României se poziționează similar sau identic cu un alt șef de stat, e o pură coincidență. Șeful statului român urmărește interesele României și emite poziția României, niciodată poziția Franței sau a unui alt stat", a declarat consilierul prezidențial."

Mesajul președintelui Dan interpretat de consilier

Consilierul prezidențial a explicat ce a semnalat președintele prin postarea de pe rețelele de socializare.

"Toți ar trebui să fim îngrijorați de faptul că există această sfadă în interiorul Occidentului global. Occidentul global este alianța care a asigurat pacea globală și a reprezentat cea mai mare sursă de prosperitate și de ordine internațională după cel de-al doilea război mondial. Ar trebui pe toți să ne îngrijoreze această zânzanie în interiorul Occidentului colectiv, fiindcă vom priva scena globală de cea mai importantă sursă de ordine și de stabilitate și de pace", a interpretat Lazurca.

Referitor la ce spune președintele Dan, consilierul a explicat: "Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia".

Marius Lazurca a fost întrebat cine sunt "băieții" Trump și Macron?

"Băieții fiind toți. Mi-e foarte greu să utilizez cuvântul tabere în momentul de față, fiindcă noi ar trebui să fim o singură tabără. Poziția României este că ar trebui să depășim cât mai rapid această poziționare superficial-adversarială pentru a reveni prin dialogul pentru care pledează președintele Dan”, a spus Lazurca la Antena3.