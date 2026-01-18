€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Marius Lazurca: Președintele a vrut să spună "Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia"
Data actualizării: 23:45 18 Ian 2026 | Data publicării: 23:44 18 Ian 2026

Marius Lazurca: Președintele a vrut să spună "Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia"
Autor: Dana Mihai

Președintele României, Nicușor Dan Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Marius Lazurca a abordat atât invitația lansată de președintele Donald Trump pentru crearea unui „Consiliu pentru Pace”, cât și tensiunile generate de situația Groenlandei, clarificând poziția președintelui Nicușor Dan.

 

Referitor la invitația președintelui american Donald Trump pentru crearea unui „Consiliul pentru Pace”, Lazurca a explicat poziția președintelui Nicușor Dan.

"Președintele Dan nu a reacționat ca o minoritate totuși de șefi de state, trei din șaizeci, care au mulțumit public pentru primirea invitației. Administrația prezidențială a confirmat primirea invitației. Președintele Dan a mobilizat deja echipa pentru a analiza nu numai invitația, ci substanța inițiativei președintelui Trump. Mi se pare nepotrivit ca președintele României să răspundă în pripă unei inițiative totuși foarte importante a președintelui Trump. O inițiativă care angajează România, pe termen cel puțin mediu, dacă nu lung", a spus consilierul prezidențial.

Referitor la ce analizează administrația prezidențială, consilierul a explicat:

"Ne interesează să înțelegem nu numai detaliile inițiativei președintelui Trump și angajamentele pe care România le asumă, ci și în ce fel echilibrele tuturor raporturilor pe care România le-a angajat cu Statele Unite și cu statele din Uniunea Europeană sunt afectate. Nu dorim să angajăm încă o dată România nici politic, nici financiar într-o inițiativă pe care pentru moment nu o înțelegem în ultimele ei consecințe".

Tensiunile pe tema Groenlandei

"Președintele Dan urmărește interesele României, nu poziția Franței. Dacă președintele României se poziționează similar sau identic cu un alt șef de stat, e o pură coincidență. Șeful statului român urmărește interesele României și emite poziția României, niciodată poziția Franței sau a unui alt stat", a declarat consilierul prezidențial."

Citește și: România, între criza Groenlandei şi invitaţia lui Trump în Consiliul pentru Pace. Chirieac, după reacţia lui Nicuşor Dan: Nu știm ce să facem!

Mesajul președintelui Dan interpretat de consilier

Consilierul prezidențial a explicat ce a semnalat președintele prin postarea de pe rețelele de socializare.

"Toți ar trebui să fim îngrijorați de faptul că există această sfadă în interiorul Occidentului global. Occidentul global este alianța care a asigurat pacea globală și a reprezentat cea mai mare sursă de prosperitate și de ordine internațională după cel de-al doilea război mondial. Ar trebui pe toți să ne îngrijoreze această zânzanie în interiorul Occidentului colectiv, fiindcă vom priva scena globală de cea mai importantă sursă de ordine și de stabilitate și de pace", a interpretat Lazurca.

Referitor la ce spune președintele Dan, consilierul a explicat: "Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia".

Marius Lazurca a fost întrebat cine sunt "băieții" Trump și Macron? 

"Băieții fiind toți. Mi-e foarte greu să utilizez cuvântul tabere în momentul de față, fiindcă noi ar trebui să fim o singură tabără. Poziția României este că ar trebui să depășim cât mai rapid această poziționare superficial-adversarială pentru a reveni prin dialogul pentru care pledează președintele Dan”, a spus Lazurca la Antena3.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Marius Lazurca
prezedintele romaniei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Marius Lazurca: Președintele a vrut să spună "Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia"
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Dinamo - U Cluj, 1-0 pe Arena Naţională
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Alegeri prezidențiale în Portugalia: Socialistul Antonio José Seguro câștigă primul tur
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Spania: Două trenuri de mare viteză deraiate în Cordoba, cel puțin doi morți
Publicat acum 2 ore si 45 minute
Cine reprezintă România la Forumul de la Davos
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close