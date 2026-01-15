Ursula von der Leyen îi taie avântul lui Trump în privința Groenlandei. Ce spune șefa Comisiei Europene

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat joi Groenlanda că poate conta pe Uniunea Europeană din punct de vedere "politic, economic şi financiar" în faţa ameninţărilor din partea preşedintelui american Donald Trump, care doreşte să anexeze această mare insulă arctică, relatează agenţiile EFE și Agerpres.

Von der Leyen a susţinut în acelaşi timp că regiunea arctică şi securitatea acesteia rămân "chestiuni cheie" pentru blocul comunitar.

Vorbind la o conferinţă de presă alături de preşedintele Ciprului, cu ocazia lansării preşedinţiei cipriote a Consiliului UE, Von der Leyen a subliniat că discuţiile privind securitatea regiunii arctice privesc în primul rând NATO, dar şi UE va colabora la acest capitol "cu toţi partenerii săi", inclusiv cu SUA.

"Ceea ce este clar este că Groenlanda se poate baza pe noi din punct de vedere politic, economic şi financiar. Cât despre securitatea sa, dezbaterile privind securitatea Arcticii sunt în primul rând o chestiune cheie pentru NATO (...), dar sunt de asemenea foarte importante pentru noi", a indicat preşedinta Comisiei Europene.

Ea a mai menţionat că executivul comunitar a propus sporirea sprijinului financiar pentru Groenlanda în proiectul de buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034, elaborat deja de Comisia Europeană înainte ca preşedintele american Donald Trump să-şi intensifice ameninţările cu anexarea acestui teritoriu autonom al Danemarcei.

Preşedintele american susţine că SUA trebuie să preia Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe poziţii strategice pe această insulă arctică bogată în resurse minerale. Trump mai susţine că prezenţa militară americană stabilită acolo încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă. Atât guvernul local din Groenlanda, cât şi cel danez au declarat în mod repetat că insula nu este de vânzare, însă Trump nu a exclus preluarea ei prin forţă.