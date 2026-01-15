€ 5.0891
Marea Britanie trimite doar un singur ofițer în Groenlanda, în contrast cu partenerii UE
Data publicării: 16:02 15 Ian 2026

Marea Britanie trimite doar un singur ofițer în Groenlanda, în contrast cu partenerii UE
Autor: Tiberiu Vasile

Marea Britanie trimite doar un singur ofițer în Groenlanda, în contrast cu partenerii UE Steaguri Marea Britanie și Uniunea Europeană. Sursa foto: Freepik

Regatul Unit trimite un singur ofițer în misiunea aliaților europeni din Groenlanda, într-un context geopolitic tensionat, marcat de presiunile președintelui american Donald Trump.

 

Regatul Unit a trimis un singur ofiţer în Groenlanda, în misiunea aliată prin care Danemarca încearcă să crească prezenţa militară în faţa insistenţelor preşedintelui american Donald Trump pentru preluarea de către Statele Unite a controlului insulei, informează joi dpa.

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a afirmat miercuri că mai multe ţări vor participa la operaţiunea militară comună.

Londra a confirmat că ofiţerul britanic a fost desfăşurat la solicitarea Danemarcii, pentru a se alătura unui grup de recunoaştere înaintea exerciţiului militar planificat Arctic Endurance.

"Împărtăşim preocuparea preşedintelui Trump pentru securitatea Nordului Îndepărtat"

Un purtător de cuvânt al cancelariei prim-ministrului Keir Starmer a afirmat: "Împărtăşim preocuparea preşedintelui Trump pentru securitatea Nordului Îndepărtat. Şi vedeţi asta în cadrul pasului în faţă făcut de statele din NATO şi JEF (Joint Expeditionary Force - Forţa Expediţionară Comună, n. red.) pentru întărirea securităţii în Nordul Îndepărtat. Pas în faţă cu exerciţii mai puternice, pentru descurajarea agresiunii ruseşti şi a activităţii chineze".

Germania, Suedia, Norvegia şi Franţa au confirmat deja că vor trimite personal în misiunea comună care va contura cooperarea pentru securitatea regională, conform Agerpres.

Franţa, Germania şi Suedia trimit soldați în Groenlanda pentru o misiune militară europeană
 

