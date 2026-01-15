€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Stiri Reacție nervoasă a miniștrilor de Externe din Danemarca și Groenlanda, după întâlnirea cu Vance și Rubio. Imaginile au făcut înconjurul Internetului / video
Data publicării: 16:17 15 Ian 2026

Reacție nervoasă a miniștrilor de Externe din Danemarca și Groenlanda, după întâlnirea cu Vance și Rubio. Imaginile au făcut înconjurul Internetului / video
Autor: Ioan-Radu Gava

Lars Loekke Rasmussen si Vivian Motzfeldt Foto: Agerpres

Imaginile cu miniștrii Afacerilor Externe din Groenlanda și Danemarca au făcut înconjurul Internetului. Cei doi au fost surprinși într-o „stare plină de nervi” după întâlnirea cu Vance și Rubio.

 

Un videoclip care îi surprinde pe miniștrii Afacerilor Externe din Danemarca și Groenlanda, după întâlnirea cu Marco Rubio și JD Vance, s-a viralizat în mediul online. Lars Rasmussen și Vivian Motzfeldt pot fi văzuți în imaginile de mai jos cum își aprind țigările în afara Casei Albe și par destul de nervoși în urma discuțiilor privitoare la achiziționarea celei mai mari insule de pe Pământ de către Statele Unite ale Americii.

Mulți internauți au scris că videoclipul arată „starea lor plină de nervi” în urma discuțiilor cu reprezentanții Administrației Statelor Unite ale Americii.

Imaginile au atras o atenție intensă pe platformele de socializare. Mario Nawfal, un influencer proeminent din Statele Unite ale Americii, a comentat imaginile și a spus că „a o vedea pe ministra Afacerilor Externe din Groenlanda fumând țigară după țigară cu omologul ei danez după întâlnirea cu Vance și Rubio îți spune totul despre eforturile lui Trump de a achiziționa (n.r. insula). Sunt stresați pentru că Donald Trump vorbește serios”.

CITEȘTE ȘI                -              Norvegia trimite întăriri în Groenlanda: Doi militari din țara scandinavă vor consolida securitatea în Arctica

„Când cuvintele cedează, nicotina vorbește”, a scris un alt internaut. 

Danemarca a anunţat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda „dezacordurile” dintre ele în ce priveşte viitorul Groenlandei, după întâlnirea pe care au avut-o, la Washington, miniștrii de externe danez şi groenlandez cu vicepreşedintele american JD Vance şi cu secretarul de stat Marco Rubio, în care nu au reuşit să schimbe poziţia Washingtonului, transmit EFE și Agerpres.

„Am decis să formăm un grup de lucru la nivel înalt pentru a explora dacă putem găsi un teren comun”, a declarat după întrevedere şeful diplomaţiei daneze, Lars Lokke Rasmussen, într-o conferinţă de presă alături de ministrul de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt.

CITEȘTE ȘI                -              Macron avertizează SUA asupra consecințelor unei încălcări a suveranității Groenlandei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

groenlanda
danemarca
jd vance
marco rubio
statele unite ale americii
Vivian Motzfeldt
Lars Rasmussen
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Precizare oficială DC News privind un canal YouTube neautorizat care a clonat identitatea site-ului
Publicat acum 45 minute
Psihologul Radu Leca: Patru fraze frumoase care ne sperie mai mult decât certurile
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Fermierii din Cluj și Neamț intră cu tractoarele în orașe. Zeci de utilaje agricole, aproape de Cluj-Napoca / video
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Este indicele S&P 500 popular printre investitorii români?
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Linia 343 va fi modificată, de sâmbătă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 13 Ian 2026
Vești bune pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Noi provocări pentru Berbec și Balanță
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close