Reacție nervoasă a miniștrilor de Externe din Danemarca și Groenlanda, după întâlnirea cu Vance și Rubio. Imaginile au făcut înconjurul Internetului / video

Un videoclip care îi surprinde pe miniștrii Afacerilor Externe din Danemarca și Groenlanda, după întâlnirea cu Marco Rubio și JD Vance, s-a viralizat în mediul online. Lars Rasmussen și Vivian Motzfeldt pot fi văzuți în imaginile de mai jos cum își aprind țigările în afara Casei Albe și par destul de nervoși în urma discuțiilor privitoare la achiziționarea celei mai mari insule de pe Pământ de către Statele Unite ale Americii.

Mulți internauți au scris că videoclipul arată „starea lor plină de nervi” în urma discuțiilor cu reprezentanții Administrației Statelor Unite ale Americii.

Imaginile au atras o atenție intensă pe platformele de socializare. Mario Nawfal, un influencer proeminent din Statele Unite ale Americii, a comentat imaginile și a spus că „a o vedea pe ministra Afacerilor Externe din Groenlanda fumând țigară după țigară cu omologul ei danez după întâlnirea cu Vance și Rubio îți spune totul despre eforturile lui Trump de a achiziționa (n.r. insula). Sunt stresați pentru că Donald Trump vorbește serios”.

„Când cuvintele cedează, nicotina vorbește”, a scris un alt internaut.

Danemarca a anunţat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda „dezacordurile” dintre ele în ce priveşte viitorul Groenlandei, după întâlnirea pe care au avut-o, la Washington, miniștrii de externe danez şi groenlandez cu vicepreşedintele american JD Vance şi cu secretarul de stat Marco Rubio, în care nu au reuşit să schimbe poziţia Washingtonului, transmit EFE și Agerpres.

„Am decis să formăm un grup de lucru la nivel înalt pentru a explora dacă putem găsi un teren comun”, a declarat după întrevedere şeful diplomaţiei daneze, Lars Lokke Rasmussen, într-o conferinţă de presă alături de ministrul de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt.

