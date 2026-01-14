€ 5.0897
Danemarca își sporește prezența militară în Groenlanda, alături de aliații NATO
Data actualizării: 18:56 14 Ian 2026 | Data publicării: 18:33 14 Ian 2026

Danemarca își sporește prezența militară în Groenlanda, alături de aliații NATO
Autor: Dana Mihai

Groenlanda Foto: Unsplash / Groenlanda

Ministerul danez al Apărării a anunţat miercuri sporirea prezenţei militare în Groenlanda.

 

Ministerul danez al Apărării a anunţat miercuri sporirea prezenţei militare în Groenlanda şi efectuarea unor exerciţii militare în colaborare cu aliaţi din NATO în zona acestei insule arctice pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să o anexeze, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Exerciții militare cu aliații NATO în regiunea arctică

"Armata desfăşoară încă de astăzi capacităţi şi unităţi în cadrul unor exerciţii, ceea ce se va traduce în perioada următoare într-o prezenţă militară sporită în Groenlanda şi în proximitatea acesteia, în ceea ce priveşte avioanele, navele şi trupele, inclusiv cele ale aliaţilor NATO", a transmis Ministerul danez al Apărării într-un comunicat.

"Obiectivul este exersarea capacităţii de operare în condiţiile speciale ale Arcticii şi consolidarea prezenţei Alianţei în Arctica, în folosul securităţii atât europene, cât şi transatlantice", se arată în comunicatul semnat de ministrul danez al apărării Troels Lund Poulsen.

„Securitatea în Arctica este fundamentală”

"Securitatea în Arctica este de o importanţă fundamentală pentru Regatul Danemarcei şi pentru aliaţii noştri şi de aceea este important să ne consolidăm în continuare capacitatea de a opera în regiune, împreună cu aliaţii noştri", mai menţionează ministrul danez.

Citește și: Câți bani ar putea plăti Trump pentru Groenlanda: De teamă, locuitorii insulei au probleme cu somnul, susțin oficialii groenlandezi

El a precizat că în săptămânile următoare Danemarca şi aliaţii săi "arctici şi europeni" vor stabili forma concretă de sporire a capacităţii şi activităţii militare în zonă.

Televiziunea publică daneză DR a transmis miercuri mai devreme că un comando avansat al armatei daneze a fost trimis în Groenlanda pentru a pregăti desfăşurarea unor efective militare suplimentare acolo.

Ministrul danez al apărării a reafirmat marţi că ţara sa este pregătită să-şi suplimenteze prezenţa militară în regiunea arctică, după ce Statele Unite au reproşat Danemarcei că neglijează apărarea acestei regiuni în faţa presupusei prezenţe a navelor militare ruse şi chineze în zonă, deşi inclusiv Washingtonul şi-a redus propria prezenţă în Groenlanda, unde menţine o bază în nordul insulei.

Apeluri europene pentru o prezență NATO mai puternică

Mai multe ţări europene, în frunte cu Regatul Unit şi Germania, au anunţat săptămâna aceasta că iau în considerare posibilitatea ca NATO să îşi sporească prezenţa în Groenlanda, pentru a-i arăta lui Trump că iau în serios securitatea regiunii arctice în faţa Rusiei şi Chinei.

Dar preşedintele american susţine că SUA trebuie să preia Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe poziţii strategice pe această insulă arctică bogată în resurse minerale. Trump mai susţine că prezenţa militară americană stabilită acolo încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă. Atât guvernul local din Groenlanda, cât şi cel danez au declarat în mod repetat că insula nu este de vânzare, însă Trump nu a exclus preluarea ei prin forţă.

Aceasta ar însemna însă sfârşitul NATO, a avertizat săptămâna trecută şefa guvernului danez, Mette Frederiksen. "Dacă Statele Unite decid să atace o altă ţară NATO, atunci totul se va sfârşi, iar aceasta include NATO şi implicit securitatea postbelică", a remarcat ea.

Danemarca încearcă în acest timp să joace cartea diplomaţiei. Ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen şi omologul său groenlandez Vivian Motzfeldt se întâlnesc miercuri la Casa Albă cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu vicepreşedintele american JD Vance.

groenlanda
nato
