Donald Trump, anunțul zilei privind Iranul: Am fost informat din surse sigure / video

Statele Unite ale Americii au fost informate că uciderile din Iran se opresc și că nu există planuri de execuții, a anunțat Donald Trump în timpul unei ceremonii de semnare la Casa Albă, citat de Sky News.

„Am fost notificați și destul de puternic - vom afla ce înseamnă toate acestea - că uciderile din Iran se opresc. Sunt oprite și nu există vreun plan de execuții. Am fost informat din surse sigure”, a spus Donald Trump.

Informația a ajuns „pur și simplu” la el, a spus președintele SUA.

„Mulți oameni vorbeau, în ultimele zile, despre faptul că astăzi va fi ziua execuției”, a spus Trump.

El a adăugat, însă, că „dacă se va întâmpla, vom fi cu toții foarte supărați”.

Anterior, Donald Trump a promis că va lua „măsuri foarte ferme” dacă regimul de la Teheran va continua să execute protestatari.

Ambasada britanică din Teheran închisă temporar

„Am închis temporar Ambasada britanică din Teheran, aceasta va funcționa acum de la distanță. Sfaturile de călătorie ale Ministerului de Externe au fost acum actualizate pentru a reflecta această schimbare consulară”, a transmis el.

Acest lucru vine după ce Marea Britanie a retras și personalul militar dintr-o bază americană din Qatar.

SUA a început, de asemenea, să retragă o parte din personalul de la baza aeriană Al-Udeid din Qatar, administrată de SUA, cea mai mare bază americană din regiune.

În același timp, Italia și Polonia și-au îndemnat astăzi cetățenii să părăsească Iranul „imediat”.

Acest lucru vine pe fondul incertitudinii cu privire la posibilitatea ca SUA să intervină militar în Iran.

Iranul a declarat în repetate rânduri că va riposta împotriva siturilor militare americane din regiune în cazul unui atac american.