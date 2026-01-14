€ 5.0897
|
$ 4.3658
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3658
 
DCNews Stiri Donald Trump, anunțul zilei privind Iranul: Am fost informat din surse sigure / video
Data publicării: 22:57 14 Ian 2026

Donald Trump, anunțul zilei privind Iranul: Am fost informat din surse sigure / video
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump presedintele sua din profil Foto: Agerpres

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, anunță că a Iranul a oprit uciderile și nu există planuri de execuții.

 

Statele Unite ale Americii au fost informate că uciderile din Iran se opresc și că nu există planuri de execuții, a anunțat Donald Trump în timpul unei ceremonii de semnare la Casa Albă, citat de Sky News.

„Am fost notificați și destul de puternic - vom afla ce înseamnă toate acestea - că uciderile din Iran se opresc. Sunt oprite și nu există vreun plan de execuții. Am fost informat din surse sigure”, a spus Donald Trump.

Informația a ajuns „pur și simplu” la el, a spus președintele SUA.

„Mulți oameni vorbeau, în ultimele zile, despre faptul că astăzi va fi ziua execuției”, a spus Trump.

El a adăugat, însă, că „dacă se va întâmpla, vom fi cu toții foarte supărați”.

Anterior, Donald Trump a promis că va lua „măsuri foarte ferme” dacă regimul de la Teheran va continua să execute protestatari.

CITEȘTE ȘI               -               Norvegia trimite întăriri în Groenlanda: Doi militari din țara scandinavă vor consolida securitatea în Arctica

Ambasada britanică din Teheran închisă temporar

„Am închis temporar Ambasada britanică din Teheran, aceasta va funcționa acum de la distanță. Sfaturile de călătorie ale Ministerului de Externe au fost acum actualizate pentru a reflecta această schimbare consulară”, a transmis el.

Acest lucru vine după ce Marea Britanie a retras și personalul militar dintr-o bază americană din Qatar.

SUA a început, de asemenea, să retragă o parte din personalul de la baza aeriană Al-Udeid din Qatar, administrată de SUA, cea mai mare bază americană din regiune.

În același timp, Italia și Polonia și-au îndemnat astăzi cetățenii să părăsească Iranul „imediat”.

Acest lucru vine pe fondul incertitudinii cu privire la posibilitatea ca SUA să intervină militar în Iran.

Iranul a declarat în repetate rânduri că va riposta împotriva siturilor militare americane din regiune în cazul unui atac american.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
iran
revolutie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Franţa, Germania şi Suedia trimit soldați în Groenlanda pentru o misiune militară europeană
Publicat acum 9 minute
Explicațiile primarului privind lipsa apei calde în Capitală
Publicat acum 17 minute
Generozitate MAXIMĂ marca Piedone Jr. Apartamentele au explodat, dar impozitul nu se mai plătește!
Publicat acum 30 minute
Telescopul spațial Hubble ar putea să se prăbușească în curând pe Pământ și să aibă un impact devastator asupra umanității
Publicat acum 32 minute
Fertilizarea in vitro explicată de dr. Erna Stoian (SANADOR): Mituri, etape și șanse reale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 12 Ian 2026
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 12 Ian 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor
Publicat acum 11 ore si 29 minute
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close