Stiri

DCNews Stiri Trump provoacă Europa: O nouă imagine cu „anexarea” Groenlandei / foto
Data actualizării: 12:36 20 Ian 2026 | Data publicării: 12:35 20 Ian 2026

Trump provoacă Europa: O nouă imagine cu „anexarea” Groenlandei / foto
Autor: Elena Aurel

Trump numește un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca, iritată, a convocat ambasadorul SUA Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a postat pe Truth Social o imagine în care pare că înfige steagul american în Groenlanda.

 

Preşedintele american Donald Trump a postat marţi pe platforma sa de socializare Truth Social o imagine cu el însuşi, generată cel mai probabil cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, în care pare că înfige steagul american în teritoriul Groenlandei.

În imagine, care seamănă mai degrabă cu o carte poştală, Trump este însoţit de vicepreşedintele JD Vance şi de secretarul de stat Marco Rubio, iar în apropiere este un afiş pe care scrie "GROENLANDA - TERITORIU SUA ÎNFIINŢAT ÎN 2026".

VEZI ȘI: Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol

Trump a ameninţat că va impune noi taxe vamale

De la întoarcerea sa la Casa Albă în urmă cu un an, Trump şi-a exprimat în numeroase rânduri intenţia de a prelua controlul asupra vastei insule arctice, importantă din punct de vedere strategic, însă slab populată, aparţinând Danemarcei. El a afirmat că o va cuceri "într-un fel sau altul", pentru a contracara, potrivit lui, avansurile ruseşti şi chineze în Arctica.

Preşedintele american a ameninţat că va impune noi taxe vamale asupra importurilor provenite din opt ţări europene - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda - care au trimis militari în Groenlanda râvnită de Trump.

Mai mulţi lideri europeni, printre care preşedintele francez Emmanuel Macron şi prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, au calificat aceste ameninţări drept "inacceptabile". Uniunea Europeană a atenţionat contra unei "spirale periculoase".

"Aceste ţări, care se angajează în acest joc foarte periculos, şi-au asumat un risc inacceptabil", a scris Donald Trump pe Truth Social, ameninţând să le impună noi taxe vamale până când "un acord va fi încheiat pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei".

donald trump
groenlanda
europa
danemarca
