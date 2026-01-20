€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Lukașenko a semnat aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace al lui Trump
Data publicării: 18:41 20 Ian 2026

Lukașenko a semnat aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace al lui Trump
Autor: Doinița Manic

Alexander Lukașenko, președintele Belarusului Alexander Lukașenko, președintele Belarusului. Foto: Agerpres

Alexander Lukașenko a semnat un document privind aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump.

Alexander Lukașenko a semnat un document prin care promite aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace, înființat de președintele american Donald Trump ca parte a soluționării conflictului din Fâșia Gaza, potrivit canalului Telegram „Pool of the First”, afiliat serviciului de presă prezidențial, scrie Interfax.

VEZI ȘI: Răspunsul lui Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump privind aderarea României la Consiliul Păcii

„Președintele (Alexander Lukașenko - n.r.), în numele Republicii Belarus, a semnat un document privind aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace și implementarea prevederilor Cartei Consiliului pentru Pace”, se arată în comunicat.

Potrivit comunicatului de presă, documentul a fost elaborat în deplină conformitate cu procedura prescrisă, descrisă în scrisoarea președintelui SUA, Donald Trump.

Precizîm că Donald Trump a anunțat anterior formarea Consiliului pentru Pace în Gaza. Consiliul îi include pe secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele liderului american, investitorul Jared Kushner, fostul prim-ministru britanic Tony Blair, președintele Băncii Mondiale Ajay Banga și consilierul adjunct pentru securitate națională al SUA, Robert Gabriel.

Și Vladimir Putin a fost invitat de Donald Trump

În plus, aproximativ 60 de lideri din întreaga lume au primit invitații de a se alătura Consiliului pentru Pace, unii în calitate de membri fondatori. Printre cei invitați s-au numărat președinții Rusiei, Belarusului, Ungariei, Italiei, Braziliei, Indiei, Turciei, României și a altor state.

VEZI ȘI: Războiul declarațiilor dintre Trump și Macron continuă: După amenințări cu taxe vamale impuse Franței, Macron îi răspunde lui Trump

Anunțul privind invitația primită de Vladimir Putin pentru a face parte din „Consiliul pentru Pace” creat de SUA, a fost făcut de purtătorul de cuvânt al acestuia, Dmitri Peskov, care a declarat că invitația a fost transmisă „pe canale diplomatice”. Trump a devenit primul președinte al Consiliului.

SUA ar intenționa să extindă activitatea Consiliului pentru Pace la întreaga planetă

Marți, Axios a relatat, citând o sursă americană de rang înalt, că autoritățile din SUA intenționează să extindă domeniul de activitate al Consiliului pentru Pace la întreaga planetă.

„Consiliul pentru Pace nu se va limita la Gaza. Este un Consiliu pentru Pace pentru întreaga lume”, ar fi declarat sursa.

Se așteaptă ca președintele american Donald Trump să lanseze oficial Consiliul pentru Pace, joi, la Davos.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Alexander Lukașenko
belarus
consiliul pentru pace
sua
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
Publicat acum 28 minute
DIICOT Giurgiu l-a reținut pe primarul din Izvoarele. Acuzațiile procurorilor, după gestul făcut față de minora de 13 ani
Publicat acum 30 minute
Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat acum 32 minute
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Iranului: Măsuri cu posibil impact până la Moscova
Publicat acum 35 minute
VIDEO Descoperire surprinzătoare: O vacă din Austria uimește cu abilități neașteptate de folosire a uneltelor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 12 ore si 9 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Nutriționistul Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close