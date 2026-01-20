Lukașenko a semnat aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace al lui Trump

Alexander Lukașenko a semnat un document prin care promite aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace, înființat de președintele american Donald Trump ca parte a soluționării conflictului din Fâșia Gaza, potrivit canalului Telegram „Pool of the First”, afiliat serviciului de presă prezidențial, scrie Interfax.

VEZI ȘI: Răspunsul lui Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump privind aderarea României la Consiliul Păcii

„Președintele (Alexander Lukașenko - n.r.), în numele Republicii Belarus, a semnat un document privind aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace și implementarea prevederilor Cartei Consiliului pentru Pace”, se arată în comunicat.

Potrivit comunicatului de presă, documentul a fost elaborat în deplină conformitate cu procedura prescrisă, descrisă în scrisoarea președintelui SUA, Donald Trump.

Precizîm că Donald Trump a anunțat anterior formarea Consiliului pentru Pace în Gaza. Consiliul îi include pe secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele liderului american, investitorul Jared Kushner, fostul prim-ministru britanic Tony Blair, președintele Băncii Mondiale Ajay Banga și consilierul adjunct pentru securitate națională al SUA, Robert Gabriel.

Și Vladimir Putin a fost invitat de Donald Trump

În plus, aproximativ 60 de lideri din întreaga lume au primit invitații de a se alătura Consiliului pentru Pace, unii în calitate de membri fondatori. Printre cei invitați s-au numărat președinții Rusiei, Belarusului, Ungariei, Italiei, Braziliei, Indiei, Turciei, României și a altor state.

VEZI ȘI: Războiul declarațiilor dintre Trump și Macron continuă: După amenințări cu taxe vamale impuse Franței, Macron îi răspunde lui Trump

Anunțul privind invitația primită de Vladimir Putin pentru a face parte din „Consiliul pentru Pace” creat de SUA, a fost făcut de purtătorul de cuvânt al acestuia, Dmitri Peskov, care a declarat că invitația a fost transmisă „pe canale diplomatice”. Trump a devenit primul președinte al Consiliului.

SUA ar intenționa să extindă activitatea Consiliului pentru Pace la întreaga planetă

Marți, Axios a relatat, citând o sursă americană de rang înalt, că autoritățile din SUA intenționează să extindă domeniul de activitate al Consiliului pentru Pace la întreaga planetă.

„Consiliul pentru Pace nu se va limita la Gaza. Este un Consiliu pentru Pace pentru întreaga lume”, ar fi declarat sursa.

Se așteaptă ca președintele american Donald Trump să lanseze oficial Consiliul pentru Pace, joi, la Davos.