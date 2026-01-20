€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Un bărbat dresează ciori să atace șepcile MAGA, purtate de susținătorii lui Donald Trump
Data publicării: 17:17 20 Ian 2026

Un bărbat dresează ciori să atace șepcile MAGA, purtate de susținătorii lui Donald Trump
Autor: Doinița Manic

ciori antrenate săpci MAGA Imagine cu o cioară. Foto: Pixabay

Un bărbat spune că antrenează ciorile să atace șepcile MAGA, purtate de susținătorii președintelui american Donald Trump.

Timp de aproape zece ani, șepcile roșii MAGA au fost interpretate drept un semn al afilierii politice a cuiva cu președintele american Donald Trump. Designul alb pe roșu a devenit un simbol puternic pentru susținătorii săi și agenda lor retrogradă, atrăgând comparații cu steagul Confederației.

Astăzi, pe măsură ce rezultatele sondajelor lui Dobald Trump continuă să scadă, majoritatea americanilor numind primul an al celui de-al doilea mandat un eșec, tot mai mulți alegători devin dezamăgiți, scrie Futurism.

Într-o exprimare creativă a poziției sale anti-MAGA, un bărbat care folosește numele de utilizator „biz_dave” spune că a dresat cu succes mai multe ciori să atace șepcile MAGA. După cum este detaliat într-o serie de postări pe Threads, bărbatul a mâncare, inclusiv „alune, resturi de pui, viermi și hrană pentru câini”, sub o șapcă MAGA pentru a antrena ciorile.

Câte luni a durat antrenamentul ciorilor

El a explicat că a durat patru luni pentru ca păsările să vină regulat să se hrănească cu recompensele puse de el.

„Odată ce veneau regulat, a durat doar aproximativ trei luni pentru a ajunge la etapa de scoatere a pălăriilor”, a scris biz_dave.

Imaginile postate de el arată ciorile coborând în picaj și smulgând șapca roșie pentru a ajunge la mâncare.

„Unii oameni vor să se împrietenească cu ciorile sau să le convingă să aducă bibelouri. Eu am... alte obiective”, a scris el. 

Bărbatul a spus că „partea sa preferată a fost descoperirea unor comportamente noi și interesante la aceste creaturi uimitoare”, arătând imagini cu o cioară vocalizând, înainte de a-i smulge șapca roșie.

Ciorile, extraordinar de inteligente

Ciorile sunt considerate a fi excepțional de inteligente, unii experți susținând chiar că cioara ar putea fi cel mai deștept animal de pe planetă, în afară de primate. Unele cercetări au descoperit chiar că posedă abilitățile complexe de rezolvare a problemelor a unui copil de 7 ani.

VEZI ȘI: Ciorile sunt mai inteligente decât crezi! Un studiu recent a confirmat

De-a lungul timpului oamenii de știință au observat că aceste păsări folosesc unelte cârlig pe care le creează pentru a scoate viermi și insecte din copaci, identifică persoanele care le-au reprezentat anterior o amenințare — ținând efectiv ranchiună — sau folosesc gesturi pentru a comunica.

Mai mult de cât atât, o echipă de cercetători a demonstrat că aceste păsări pot „număra”, producând un sunet specific și deliberat ca răspuns la stimulii vizuali și auditivi.

 
 
 

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciori
MAGA
donald trump
sua
pasari
dresaj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Reguli noi pentru prețurile și rambursarea medicamentelor: Acord european semnat de Ministerul Sănătății
Publicat acum 12 minute
Absența lui Nicușor Dan la Davos, "un test de funcționare" pentru România
Publicat acum 34 minute
Războiul declarațiilor dintre Trump și Macron continuă: După amenințări cu taxe vamale impuse Franței, Macron îi răspunde lui Trump
Publicat acum 38 minute
De ce e PSD-ul nemulțumit de Ilie Bolojan, de fapt. Declarația lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 38 minute
Indianul care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat, copleșit de donațiile românilor: Iubesc oamenii din România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 41 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 9 ore si 33 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat acum 19 ore si 5 minute
”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close