Un bărbat dresează ciori să atace șepcile MAGA, purtate de susținătorii lui Donald Trump

Timp de aproape zece ani, șepcile roșii MAGA au fost interpretate drept un semn al afilierii politice a cuiva cu președintele american Donald Trump. Designul alb pe roșu a devenit un simbol puternic pentru susținătorii săi și agenda lor retrogradă, atrăgând comparații cu steagul Confederației.

Astăzi, pe măsură ce rezultatele sondajelor lui Dobald Trump continuă să scadă, majoritatea americanilor numind primul an al celui de-al doilea mandat un eșec, tot mai mulți alegători devin dezamăgiți, scrie Futurism.

Într-o exprimare creativă a poziției sale anti-MAGA, un bărbat care folosește numele de utilizator „biz_dave” spune că a dresat cu succes mai multe ciori să atace șepcile MAGA. După cum este detaliat într-o serie de postări pe Threads, bărbatul a mâncare, inclusiv „alune, resturi de pui, viermi și hrană pentru câini”, sub o șapcă MAGA pentru a antrena ciorile.

Câte luni a durat antrenamentul ciorilor

El a explicat că a durat patru luni pentru ca păsările să vină regulat să se hrănească cu recompensele puse de el.

„Odată ce veneau regulat, a durat doar aproximativ trei luni pentru a ajunge la etapa de scoatere a pălăriilor”, a scris biz_dave.

Imaginile postate de el arată ciorile coborând în picaj și smulgând șapca roșie pentru a ajunge la mâncare.

„Unii oameni vor să se împrietenească cu ciorile sau să le convingă să aducă bibelouri. Eu am... alte obiective”, a scris el.

Bărbatul a spus că „partea sa preferată a fost descoperirea unor comportamente noi și interesante la aceste creaturi uimitoare”, arătând imagini cu o cioară vocalizând, înainte de a-i smulge șapca roșie.

Ciorile, extraordinar de inteligente

Ciorile sunt considerate a fi excepțional de inteligente, unii experți susținând chiar că cioara ar putea fi cel mai deștept animal de pe planetă, în afară de primate. Unele cercetări au descoperit chiar că posedă abilitățile complexe de rezolvare a problemelor a unui copil de 7 ani.

VEZI ȘI: Ciorile sunt mai inteligente decât crezi! Un studiu recent a confirmat

De-a lungul timpului oamenii de știință au observat că aceste păsări folosesc unelte cârlig pe care le creează pentru a scoate viermi și insecte din copaci, identifică persoanele care le-au reprezentat anterior o amenințare — ținând efectiv ranchiună — sau folosesc gesturi pentru a comunica.

Mai mult de cât atât, o echipă de cercetători a demonstrat că aceste păsări pot „număra”, producând un sunet specific și deliberat ca răspuns la stimulii vizuali și auditivi.











