"Politica lui Trump despre MAGA, Make America Great Again eu zic că a apărut în momentul în care am avut de-a face cu o politică în mare parte absurdă, dacă nu şi isterică. Ceea ce numim noi "politically correct". S-a ajuns prea departe cu chestia asta şi o mare parte dintre americani au reacţionat şi l-au avut pe Trump ca... De multe ori isterică! Noi am trăit-o în România şi încă o trăim", a explicat Petre Roman.

România încă se confruntă cu "politically correct". Diana Buzoianu, luată la ţintă

"De exemplu, ceea ce a făcut ministra Mediului cu construcţia de baraje şi lacuri de acumulare în România putem să o caracterizăm oricum, dar e politică anti-naţională. Asta e meseria mea, eu sunt hidro-energetician. Dar sunt şi om de ştiinţă în domeniul ştiinţei climei, activ. Eu ştiu de 177.000 de ori mai multe decât ştie doamna aceasta în legătură cu problemele de mediu despre care vorbeşte dumneaei", a declarat Petre Roman la DC News.