€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Cum a apărut politica MAGA în SUA
Data actualizării: 11:07 18 Ian 2026 | Data publicării: 10:45 18 Ian 2026

EXCLUSIV Cum a apărut politica MAGA în SUA
Autor: Florin Răvdan

trump_01647800 Sursa Foto: Agerpres

Petre Roman, primul prim-ministru al României post-comuniste, a explicat de unde a luat naştere politica MAGA a lui Donald Trump.

 

"Politica lui Trump despre MAGA, Make America Great Again eu zic că a apărut în momentul în care am avut de-a face cu o politică în mare parte absurdă, dacă nu şi isterică. Ceea ce numim noi "politically correct". S-a ajuns prea departe cu chestia asta şi o mare parte dintre americani au reacţionat şi l-au avut pe Trump ca... De multe ori isterică! Noi am trăit-o în România şi încă o trăim", a explicat Petre Roman.

România încă se confruntă cu "politically correct". Diana Buzoianu, luată la ţintă

"De exemplu, ceea ce a făcut ministra Mediului cu construcţia de baraje şi lacuri de acumulare în România putem să o caracterizăm oricum, dar e politică anti-naţională. Asta e meseria mea, eu sunt hidro-energetician. Dar sunt şi om de ştiinţă în domeniul ştiinţei climei, activ. Eu ştiu de 177.000 de ori mai multe decât ştie doamna aceasta în legătură cu problemele de mediu despre care vorbeşte dumneaei", a declarat Petre Roman la DC News. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

MAGA
donald trump
romania
diana buzoianu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Viitorii ofițeri ai Poliției de Frontieră, pregătiți în laboratoare VR
Publicat acum 56 minute
Cum va fi vremea în București: temperaturile ajung la -13 grade
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Duelul Weber–Garcia din Parlamentul European îi pune probleme Ursulei von der Leyen. Legătura cu Cioloş
Publicat acum 1 ora si 5 minute
200.000 de gospodării, fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie
Publicat acum 1 ora si 42 minute
3 români au murit în fiecare zi din 2025 pe şosele. Cifre înfiorătoare de la IGPR
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 16 Ian 2026
BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close