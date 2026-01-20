€ 5.0929
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Războiul declarațiilor dintre Trump și Macron continuă: După amenințări cu taxe vamale impuse Franței, Macron îi răspunde lui Trump
Data publicării: 17:50 20 Ian 2026

Războiul declarațiilor dintre Trump și Macron continuă: După amenințări cu taxe vamale impuse Franței, Macron îi răspunde lui Trump
Autor: Iulia Horovei

macron si trump franta sua Președintele francez Emmanuel Macron (S) și președintele american Donald Trump (D). Sursa foto: Agerpres

Prezent la Davos, la Forumul Economic mondial, președintele francez a răspuns amenințărilor lui Donald Trump, în contextul tensiunilor crescânde dintre SUA și Europa.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat marţi, la Forumul Economic mondial de la Davos, că preferă „respectul, mai degrabă decât brutele", şi „statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”, ca aparent răspuns la acţiunile diplomatice ale omologului american Donald Trump, transmite AFP, preluat de Agerpres.

„Franţa şi Europa sunt ataşate de suveranitatea naţională şi independenţă, de Naţiunile Unite şi carta acestora", a subliniat Macron.

Amintim că Trump încearcă să creeze un nou organism mondial - un „Consiliu de Pace” pe care să îl controleze complet, în timp ce s-a angajat într-o dispută cu Europa privind intenţiile sale de a anexa Groenlanda, componentă a Danemarcii.

Amenințările lui Trump pentru Macron

El a ameninţat cu sancţiuni economice constând în taxe vamale suplimentare de 10% opt ţări europene, printre care şase membre ale UE şi NATO, inclusiv Franţa, alături de Regatul Unit şi Norvegia, care nu fac parte din Uniune, dar sunt de asemenea aliate ale Statelor Unite în cadrul NATO.

Mai apoi, luni seară, Trump a amenințat că va impune taxe de 200% pentru vinul și șampania franceză, ca răspuns la respingerea de către Emmanuel Macron a ofertei sale de a se alătura „Consiliului Păcii”.

 

Președintele american nu s-a oprit aici, publicând, marți, un mesaj privat primit de la liderul de la Élysée

Reacția lui Macron la declarațiile lui Trump

Macron a mai declarat marți, la Davos, că „acumularea nesfârșită de noi tarife” din partea SUA este „fundamental inacceptabilă”. El a mai apreciat că în contextul actual, Alianţa Nord-Atlantică este în prezent o „instituţie slăbită”, informează Reuters.

Într-un dialog cu un jurnalist al AFP, şeful statului francez a afirmat că o reuniune a G7, pe care i-o propusese lui Trump printr-un SMS făcut public de acesta, nu va avea loc joi.

Macron a reafirmat disponibilitatea Franţei de a organiza o întrunire la grupului celor mai dezvoltate ţări ale lumii, chiar dacă nu în ziua menţionată iniţial. 

Citește și: Armata României a descurajat o posibilă agresiune a Rusiei în regiune, anunță generalul-şef al NATO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
emmanuel macron
sua
franta
