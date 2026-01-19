€ 5.0921
Data publicării: 13:49 19 Ian 2026

Macron convoacă Consiliul Național de Apărare pentru a discuta situația din Groenlanda, Iran și Siria
Autor: Dana Mihai

macron umilit de trump Emmanuel Macron - Foto: Agerpres

Preşedintele francez Emmanuel Macron urma să convoace luni la prânz Consiliul Naţional de Apărare şi Securitate cu privire la situaţia internaţională, în special asupra situaţiei din Groenlanda, Iran şi Siria, a anunţat Palatul Elysee, citat de AFP.

 

Preşedintele francez Emmanuel Macron urma să convoace luni la prânz Consiliul Naţional de Apărare şi Securitate cu privire la situaţia internaţională, în special asupra situaţiei din Groenlanda, Iran şi Siria, a anunţat Palatul Elysee, citat de AFP.

Premierul Sebastien Lecornu a ajuns la palatul prezidenţial cu o oră înainte de reuniune.

Şeful statului, comandanţi militari şi miniştri vor aborda în special problema Groenlandei, în timp ce SUA ameninţă cu taxe vamale suplimentare ţări europene, între care şi Franţa, care se opun planului lor de achiziţionare a teritoriului autonom danez.

Parisul a trimis militari în Groenlanda, împreună cu alte ţări între care Germania şi Suedia, în vederea unor exerciţii, la solicitarea Danemarcei, în ceea ce pare a fi un semnal adresat preşedintelui american, Donald Trump, cu privire la dorinţa sa de a cuceri insula arctică.

Preşedintele francez a făcut de asemenea apel în weekend la Uniunea Europeană să-şi activeze "instrumentul anticonstrângere" dacă Washingtonul îşi pune în aplicare ameninţările comerciale. Acest instrument permite limitarea importurilor dintr-o ţară, accesul la anumite pieţe publice şi blocarea anumitor investiţii.

Pe agenda Consiliului de apărare figurează şi Siria, unde duminică a fost semnat un acord de încetare a focului care prevede integrarea puternicelor forţe kurde în cadrul statului sirian, după două zile de avans rapid al trupelor siriene în zonele controlate de kurzi în nordul şi nord-estul ţării.

Franţa a salutat acordul luni, reiterându-şi sprijinul pentru "unitatea şi integritatea" Siriei, declarându-se în acelaşi timp "fidelă aliaţilor săi kurzi", aliaţi în lupta împotriva grupării jihadiste Statul Islamic.

În fine, Iranul şi valul de proteste reprimate dur de autorităţi vor fi pe ordinea de zi a Consiliului de apărare francez. 

