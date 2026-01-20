€ 5.0929
DCNews Stiri Absența lui Nicușor Dan la Davos, "un test de funcționare" pentru România
Data publicării: 18:12 20 Ian 2026

Absența lui Nicușor Dan la Davos, "un test de funcționare" pentru România
Autor: Tiberiu Vasile

Absența lui Nicușor Dan la Davos, Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Absența lui Nicușor Dan de la Davos este văzută de Răzvan Dumitrescu ca un „test de funcționare” pentru România.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a reacționat pe rețelele sociale la decizia președintelui Nicușor Dan de a nu participa la Forumul Economic de la Davos, eveniment unde se reunesc liderii mondiali și reprezentanții principalelor companii pentru a discuta agenda globală și viitorul planetei.

Din perspectiva lui Dumitrescu, acest gest funcționează ca un „test de siguranță” pentru România, reflectând modul în care instituțiile statului reacționează și funcționează în momente critice. Comentariul a pornit de la declarațiile consilierului pe probleme de securitate al președintelui României, Marius Lazurca, referitoare la motivul absenței, care a spus că președintele "nu umblă teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa sa".

Test de funcționare

"Tot ce se intampla acum trimite la functionarea Romaniei din punct de vedere institutional!

Acest lucru se testeaza in primul rand in situatii mai grele.

Ieri am discutat aici la Subiectiv despre declaratiile domnului Lazurca, consilier pe probleme de securitate al presedintelui Romaniei. Va reamintesc declaratia cu privire la motivul pentru care Nicusor Dan nu merge la Davos:

"Mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos".

-Cat de grava e marturisirea aceasta, din punct de vedere al functionarii la varf in momente complicate?

-Cand in ultimii 35 de ani a mai existat o declaratie echivalenta cu aceasta? Ati vazut sa urmeze ceva?

-Cum ar fi sunat o asemenea marturisire in direct in orice tara din UE sau NATO, venita de la cel mai inalt nivel si ce ar fi declansat din punct de vedere institutional in acea tara o astfel de declaratie?

P.S. Ne mai putem intreba ceva: ce or fi notat ambasadele din Romania si ce au trimis acasa in Centrala", se întreabă jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

CITEȘTE ȘI: Răspunsul lui Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump privind aderarea României la Consiliul Păcii
 

nicusor dan
davos
razvan dumitrescu
europa
nato
