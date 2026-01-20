€ 5.0929
DCNews Politica România, prezentă la „și alții“ la Davos. Chirieac dezvăluie culisele participării Oanei Țoiu
Data actualizării: 14:52 20 Ian 2026 | Data publicării: 14:38 20 Ian 2026

România, prezentă la „și alții“ la Davos. Chirieac dezvăluie culisele participării Oanei Țoiu
Autor: Ioan-Radu Gava

oana toiu Agerpres

România nu va fi reprezentată la Forumul Economic Mondial de la Davos de șeful statului, ci de miniștrii Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Energiei.

 

Nicușor Dan, președintele României, nu va participa în acest an la Forumul Economic Mondial de la Davos, deși mulți alți lideri mondiali vor merge în Elveția. Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională, a susținut că mesajul lui Nicușor Dan pentru români este: „nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezența mea în țară“. 

Țara noastră va fi reprezentată la Davos de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, dar și de consilierul prezidențial Radu Burnete.

Bogdan Chirieac: Stați liniștiți, USR veghează, USR vă conduce

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, marți, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că „este de neînțeles de ce a refuzat Nicușor Dan această întâlnire“, deoarece „mai apuca să stea de vorbă, măcar cu Emmanuel Macron“.

„Eu sper să fi avut un motiv bine întemeiat“, a punctat Bogdan Chirieac.

În ceea ce privește delegația din țara noastră care a mers la Forumul Economic Mondial de la Davos, analistul politic a spus că „România este reprezentată de delegația USR“.

„Oana Țoiu e USR, Dragoș Pîslaru este USR, Radu Burnete este USR. Rătăcit în peisaj e și Bogdan Ivan, de la Ministerul Energiei, care e de la PSD. Stați liniștiți, USR veghează, USR vă conduce. Despre asta este vorba“, a spus Bogdan Chirieac.

„Doamna Oana Țoiu, slavă Domnului că vorbește la „și alții“. Dacă vorbea în prim plan, cine știe ce mai făcea și cine știe ce prejudiciu grav mai aducea politicii externe a țării noastre“, a spus Bogdan Chirieac.

Absența de la Davos, o ratare de oportunitate pentru Nicușor Dan?

Ținând cont că la Forumul Economic Mondial de la Davos participă cei mai importanți lideri ai lumii occidentale, Nicușor Dan ar fi trebuit să fie prezent, potrivit lui Bogdan Chirieac, cel puțin pentru a mai dialoga în cadrul discuțiilor informale din stațiunea elvețiană.

„Nu înțeleg de ce, dându-ne seama de prezența excepțională la Davos din acest an a super-delegației americane și a liderilor europeni relevanți, nu a mers și Nicușor Dan. Nu stă la masa celor mari, că nu e România atât de mare, dar niște discuții pe coridor, la cafea, puteam să avem, mai ales că dânsul s-a întâlnit cu Emmanuel Macron, cu Friedrich Merz. Ar mai fi stat de vorbă și cu doamna Giorgia Meloni, că avem o relație specială cu Italia“, a mai zis analistul politic.

acest articol reprezintă o opinie
