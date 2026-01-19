€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Politica Președintele României, absent de la Forumul de la Davos. Nicușor Dan: Nu umblu teleleu prin lume!
Data actualizării: 19:55 19 Ian 2026 | Data publicării: 19:30 19 Ian 2026

Președintele României, absent de la Forumul de la Davos. Nicușor Dan: Nu umblu teleleu prin lume!
Autor: Doinița Manic

Președintele României, Nicușor Dan Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, nu se duce la Forumul Economic Mondial de la Davos.

 

Președintele României, Nicușor Dan, nu va fi prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, deși mulți alți lideri mondiali vor merge în Elveția. Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională, a explicat de ce a fost luată această decizie, iar România va fi reprezentată de ministrul de Externe, Oana Țoiu, nu de președintele țării.

El a susținut că mesajul lui Nicușor Dan pentru români este: ”nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezența mea în țară”. 

”Faptul că România este reprezentată la Davos, la nivel înalt, este deja o parte din răspunsul pe care am să vi-l dau. Nu e neobișnuit ca statele să fie reprezentate la acest eveniment de către miniștrii lor de Externe. În al doilea rând, decizia președintelui este ușor de înțeles și o să o explic foarte concis. Agenda președintelui, oricărui președinte, este sub asediul urgențelor, crizelor și priorităților.

Nicușor Dan: Consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanță pentru prezența mea la Davos

Principalul exercițiu pe care trebuie să-l facă orice șef de stat este să prioritizeze crizele, urgențele și evenimentele care se bulucesc pe agenda domniei sale. (...) În momentul în care această decizie a fost luată, trebuie să vă spun că ea a fost luată nu ușor și în urma unor discuții aprofundate și adesea în contradictoriu cu privire la oportunitatea prezenției domniei sale la Davos. Până la urmă, președintele a decis să rămână în țară. Mesajul domniei sale către români fiind "nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezența mea în țară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanță pentru prezența mea la Davos". Așadar, dacă e cineva de blamat, eu sunt acela”, a declarat Marius Lazurca pentru Antena 3 CNN.

Cine sunt liderii lumii care merg la Davos

La Davos vor merge mai mulți lideri mondiali, în frunte cu preşedintele SUA, Donald Trump. Astfel, lista celor care și-au confirmat prezența cuprinde aproape 3.000 de lideri politici și de business, dintre care peste 400 dintre ei sunt lideri politici de top:

  • Donald Trump, preşedintele SUA
  • Mark Carney, premierul Canadei;
  • Friedrich Merz, cancelarul federal al Germanei;
  • Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene;
  • Mian Muhammad Shehbaz Sharif, premierul Pakistanului;
  • Mohammed Mustafa, premierul Palestinei;
  • Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei;
  • Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, premier şi ministrul Afacerilor Externe Qatar;
  • Aleksandar Vučić, preşedintele Serbiei;
  • Tharman Shanmugaratnam, preşedintele statului Singapore;
  • Isaac Herzog, preşedintele statului Israel;
  • Ahmad Al Sharaa, preşedintele Siriei;
  • Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei;
  • He Lifeng, vicepremierul Republicii Populare Chineză;
  • Javier Milei, preşedintele Argentinei;
  • Prabowo Subianto, preşedintele Indoneziei;
  • Guy Parmelin, preşedintele Confederaţiei Elveţiene 2026;
  • Ilham Aliyev, preşedintele Republicii  Azerbaidjan;
  • Bart De Wever, premierul Belgiei;
  • Gustavo Petro, preşedintele  Columbiei;
  • Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, preşedintele Republicii Democrate Congo;
  • Daniel Noboa Azín, preşedintele Ecuadorului;
  • Alexander Stubb, preşedintele Finlandei;
  • Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei;
  • Micheál Martin, Taoiseach, premierul Irlandei;
  • Aziz Akhannouch, premierul Regatului Morocco;
  • Daniel Francisco Chapo, preşedintele Mozambicului;
  • Dick Schoof, premierul Țărilor de Jos.

Precizăm că Forumul Economic Mondial (World Economic Forum/WEF) se află la cea de-a 56-a reuniune anuală și va avea loc în localitatea Davos-Klosters din Elveţia, în perioada 19-23 ianuarie. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

forumul economic mondial
davos
donald trump
nicusor dan
consilieri nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Jurnalista Monica Tripon a murit fulgerător
Publicat acum 39 minute
Preşedintele Bulgariei a demisionat
Publicat acum 39 minute
Președintele României, absent de la Forumul de la Davos. Nicușor Dan: Nu umblu teleleu prin lume!
Publicat acum 43 minute
Asociațiile de magistrați reacționează după propunerile anonime de modificare a legilor justiției
Publicat acum 56 minute
Cercetătorii vor simula creierul uman pe supercomputerul Jupiter din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 4 minute
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
Publicat pe 17 Ian 2026
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile
 
peninsula kamceatka lovita de cea mai puternica furtuna de zapada din ultimele decenii Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii

de Elena Aurel

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close