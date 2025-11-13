Vlad Voiculescu, urmărit penal, a fost numit consilier al lui Nicușor Dan la Cotroceni. Lista completă

Vlad Voiculescu, urmărit penal în dosarul vaccinurilor anti-COVID, a fost numit consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană de către președintele Nicușor Dan.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 13 noiembrie 2025, următoarele decrete:

Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Valentin-Sorin Costreie, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Educație şi Cercetare);

Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Vlad Ionescu, începând cu data de 1 decembrie 2025 (Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni);

Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Mădălina-Gabriela Fătu, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Secretariatul General al Administrației Prezidențiale);

Decret privind acordarea calității de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană a domnului Vlad Vasile-Voiculescu, începând cu data de 17 noiembrie 2025;

Decret privind acordarea calității de consilier onorific a domnului Șerban Iftime, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Politici Economice şi Sociale)”, a transmis Administrația Prezidențială.

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu este urmărit penal, din decembrie 2023, în dosarul vaccinurilor anti-COVID, alături de Ioana Mihăilă, fost ministru USR al sănătății, și fostul premier Florin Cîțu.

El a declarat că se poate discuta dacă a fost normal ca doar premierul să aibă acces la contract.

„Guvernul României a avut acces prin premier, atât. Nu e firesc, din punctul meu de vedere, se poate discuta dacă nu cumva deciziile ar fi trebuit luate în guvern. Dar da, premierul României, cu siguranță și președintele, au avut acces la contract, au putut decide ce cantități cumpără și nu a fost nimic impus de la nivel european”, a mai spus Voiculescu.

Fostul ministru a adăugat că „în alte părți a fost diferit, în alte țări a fost fie ministrul sănătății, fie o persoană desemnată chiar din afara guvernului, care raporta mai departe”.