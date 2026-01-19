Nicuşor Dan s-a întâlnit cu generalul american Alexus G. Grynkewic, comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa

Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), generalul Alexus G. Grynkewich, cu ocazia vizitei acestuia în România, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Nicuşor Dan a evidenţiat, cu acest prilej, provocările de securitate din regiunea Mării Negre determinate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care afectează inclusiv România prin incursiunile de drone în spaţiul aerian naţional.

În context, preşedintele a apreciat lansarea Operaţiei NATO Eastern Sentry, care va întări postura de descurajare şi apărare a Alianţei Nord-Atlantice pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră.

De asemenea, Nicuşor Dan a oferit asigurări că "ţara noastră va rămâne un Aliat credibil şi responsabil în cadrul NATO, care îşi va respecta angajamentele, atât în plan operaţional, prin participarea la misiuni şi operaţii Aliate, cât şi în ceea ce priveşte alocările pentru bugetul Apărării, conform ţintei asumate la Summitul NATO de la Haga din anul 2025", mai arată sursa citată.

Totodată, generalul Alexus G. Grynkewich a apreciat rolul esenţial al României pentru securitatea şi stabilitatea în regiunea Mării Negre, precum şi contribuţia importantă a ţării noastre la securitatea europeană şi cea euroatlantică, în ansamblu, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa a subliniat că NATO acordă o atenţie continuă evoluţiilor de securitate regionale şi întreprinde măsurile necesare pentru a descuraja orice acţiuni ostile şi a îmbunătăţi apărarea colectivă a întregului teritoriu al Alianţei Nord-Atlantice.

Preşedintele Nicuşor Dan şi generalul Alexus G. Grynkewich au menţionat aprecierea reciprocă şi angajamentul comun al României şi Statelor Unite ale Americii de a consolida, în continuare, parteneriatul strategic dintre cele două ţări în domeniul Apărării.

Generalul Alexus G. Grynkewich a avut o întrevedere, luni, şi cu premierul Ilie Bolojan.

Marţi, generalul Alexus G. Grynkewich va efectua o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită 'Getica' din Cincu şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării.