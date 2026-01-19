€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Stiri Nicuşor Dan s-a întâlnit cu generalul american Alexus G. Grynkewic, comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa
Data publicării: 15:18 19 Ian 2026

Nicuşor Dan s-a întâlnit cu generalul american Alexus G. Grynkewic, comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan si grynkewich_19_ian_2026-17 Foto: Presidency.ro

Nicușor Dan, președintele României, s-a întâlnit cu generalul american Alexus G. Grynkewic

 

Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), generalul Alexus G. Grynkewich, cu ocazia vizitei acestuia în România, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Nicuşor Dan a evidenţiat, cu acest prilej, provocările de securitate din regiunea Mării Negre determinate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care afectează inclusiv România prin incursiunile de drone în spaţiul aerian naţional.

În context, preşedintele a apreciat lansarea Operaţiei NATO Eastern Sentry, care va întări postura de descurajare şi apărare a Alianţei Nord-Atlantice pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră.

De asemenea, Nicuşor Dan a oferit asigurări că "ţara noastră va rămâne un Aliat credibil şi responsabil în cadrul NATO, care îşi va respecta angajamentele, atât în plan operaţional, prin participarea la misiuni şi operaţii Aliate, cât şi în ceea ce priveşte alocările pentru bugetul Apărării, conform ţintei asumate la Summitul NATO de la Haga din anul 2025", mai arată sursa citată.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar negru al țării noastre este pe cale să devină realitate

Totodată, generalul Alexus G. Grynkewich a apreciat rolul esenţial al României pentru securitatea şi stabilitatea în regiunea Mării Negre, precum şi contribuţia importantă a ţării noastre la securitatea europeană şi cea euroatlantică, în ansamblu, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa a subliniat că NATO acordă o atenţie continuă evoluţiilor de securitate regionale şi întreprinde măsurile necesare pentru a descuraja orice acţiuni ostile şi a îmbunătăţi apărarea colectivă a întregului teritoriu al Alianţei Nord-Atlantice.

Preşedintele Nicuşor Dan şi generalul Alexus G. Grynkewich au menţionat aprecierea reciprocă şi angajamentul comun al României şi Statelor Unite ale Americii de a consolida, în continuare, parteneriatul strategic dintre cele două ţări în domeniul Apărării.

Generalul Alexus G. Grynkewich a avut o întrevedere, luni, şi cu premierul Ilie Bolojan.

Marţi, generalul Alexus G. Grynkewich va efectua o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită 'Getica' din Cincu şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
nato
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Decizia Canadei privind taxele pentru EV din China avantajează Tesla
Publicat acum 15 minute
Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii
Publicat acum 22 minute
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu generalul american Alexus G. Grynkewic, comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa
Publicat acum 30 minute
AfD cere dialog cu SUA pentru evitarea unui război comercial pe tema Groenlandei
Publicat acum 33 minute
Galați: Investiție de 1,2 milioane de lei la Spitalul Județean
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat acum 17 ore si 35 minute
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
Publicat pe 17 Ian 2026
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile
 
peninsula kamceatka lovita de cea mai puternica furtuna de zapada din ultimele decenii Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii

de Elena Aurel

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close