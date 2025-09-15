Marius-Gabriel Lazurcă este rechemat, de Nicușor Dan, din funcțiile diplomatice

Președintele Nicușor Dan a semnat luni decretul prin care Marius-Gabriel Lazurcă este rechemat din funcțiile diplomatice pe care le deținea în America Centrală și America de Nord. Astfel, Lazurcă își încheie mandatul de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, dar și în Republica Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras și Belize, cu reședința la Ciudad de Mexico.

Potrivit decretului publicat în Monitorul Oficial, „Domnul Marius-Gabriel Lazurcă se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite Mexicane, precum şi din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în Belize. Domnul Marius-Gabriel Lazurcă îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret”.

Rechemarea marchează finalul unei misiuni diplomatice extinse, Lazurcă urmând să încheie formal activitatea în termenul stabilit de președintele României, conform Agerpres.

