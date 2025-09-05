SUA declară război cartelurilor din Ecuador. Los Choneros și Los Lobos, desemnate organizații teroriste

Statele Unite au anunțat joi o măsură fără precedent împotriva rețelelor de crimă organizată din Ecuador. Departamentul de Stat a desemnat oficial grupările Los Choneros și Los Lobos ca organizații teroriste străine, potrivit Reuters.

Decizia survine într-un moment de maximă tensiune în regiune. La începutul săptămânii, forțele americane au efectuat un atac asupra unei ambarcațiuni în Marea Caraibelor, soldat, conform Casei Albe, cu moartea a 11 traficanți de droguri. Washingtonul susține că ținta a fost rețeaua venezueleană Tren de Aragua, implicată în transporturi ilegale către Statele Unite.

În Ecuador, violența alimentată de carteluri a explodat în ultimii ani. Bandele concurează pentru controlul rutelor de cocaină provenite din Columbia și Peru, iar datele oficiale arată că aproape 70% din producția mondială tranzitează în prezent prin această țară. În acest context, președintele Daniel Noboa a declarat că duce un „război” împotriva rețelelor criminale și s-a arătat „bucuros” ca Washingtonul să le considere grupuri teroriste, „pentru că asta sunt ele de fapt”.

Liderul acuzat al Los Choneros, Jose Adolfo „Fito” Macias Villamar, se află deja în atenția justiției americane, fiind inculpat pentru trafic de droguri și arme. El este deținut în SUA și a pledat nevinovat.

Secretarul de stat Marco Rubio a transmis un mesaj dur în timpul vizitei sale la Quito: „Acum ne vor ajuta să găsim aceste persoane și să le aruncăm în aer, dacă va fi nevoie”.

Marco Rubio a subliniat că Washingtonul ar putea colabora cu guvernele prietene pentru a viza aceste rețele, evitând să confirme dacă acțiunile militare directe vor fi extinse și asupra traficanților proveniți din țări aliate precum Mexic sau Ecuador. „Președintele a declarat că dorește să declare război acestor grupuri, deoarece ele ne-au declarat război de 30 de ani și nimeni nu a răspuns. Dar, în multe cazuri, nu este nevoie să se facă acest lucru cu guvernele prietenoase, deoarece guvernele prietenoase ne vor ajuta”, a declarat Rubio.

Guvernele Ecuadorului și Mexicului nu au confirmat însă că ar sprijini eventuale atacuri militare.

Tot joi, Rubio a anunțat că Statele Unite vor aloca Ecuadorului 13,5 milioane de dolari pentru programe de securitate și alte 6 milioane de dolari pentru tehnologie de drone, ca parte a sprijinului în lupta împotriva traficului de droguri.

