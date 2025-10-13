Dragoș Pîslaru critică declarația CSM privind pensiile speciale: „Este gravă și falsă”

Potrivit ministrului, afirmațiile CSM sunt „nefondate și periculoase”, afectând credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană și blocând fonduri europene de 231 de milioane de euro.

În postarea sa, Dragoș Pîslaru a afirmat că declarația CSM contrazice realitatea confirmată de Comisia Europeană. „Este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană”, a precizat ministrul.

Fondurile europene, suspendate

Ministrul a explicat că, din perspectiva Comisiei Europene, jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, motiv pentru care fondurile europene aferente, 231 de milioane de euro, au fost suspendate până la clarificarea situației.

„Am discutat personal cu doamna Céline Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, și am primit confirmarea că, în momentul în care guvernul finalizează modificările asumate, jalonul va fi considerat îndeplinit”, a adăugat Pîslaru.

Reforma pensiilor, nu o „vânătoare de magistrați”

Ministrul a subliniat că reforma sistemului de pensii nu reprezintă un atac asupra magistraților, ci o măsură necesară pentru sustenabilitatea sistemului:

„Prin urmare, afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase, ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană și alimentează o percepție falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate. Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”. Este vorba despre un sistem de pensii nesustenabil, care trebuie reformat pentru ca România să-și poată ține promisiunile față de propriii cetățeni și față de partenerii europeni”.

Termenul limită: 28 noiembrie

Guvernul condus de Ilie Bolojan lucrează „într-un cadru de echilibru, responsabilitate și respect pentru principiul separației puterilor în stat”, pentru ca România să deblocheze fondurile europene până la termenul limită din 28 noiembrie.

Pîslaru a subliniat că reforma pensiilor este o chestiune de „corectitudine, echitate și sustenabilitate, valori esențiale pe care orice stat european modern trebuie să le apere”.