Subcategorii în Stiri

Chirieac: Concordia are planul, Guvernul îl ocolește / Tăriceanu: Și PSD are o agendă interesantă
Data publicării: 23:17 16 Ian 2026

Chirieac: Concordia are planul, Guvernul îl ocolește / Tăriceanu: Și PSD are o agendă interesantă
Autor: Elena Aurel

bancnote bani lei Sursa foto: Freepik, @Vlad Ispas

PSD este singurul care propune măsuri de relansare economică, în timp ce PNL rămâne tăcut. Oamenii de afaceri sunt tot mai îngrijorați că afacerile lor sunt puse în pericol și se plâng că nu sunt luați în seamă.

 

Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre provocările cu care se confruntă premierul Ilie Bolojan și este de părere că acesta le va depăși. De asemenea, acesta a explicat că PSD propune un pachet de măsuri de relansare economică și a criticat lipsa de inițiativă din partea PNL-ului. 

„Am văzut foarte multe comentarii care semnalează faptul că sunt o serie de elemente care îi sunt potrivnice lui Bolojan - ceea ce se întâmplă în coaliție, relația cu PSD-ul, ceea ce se întâmplă în justiție de exemplu, acțiunea opoziției AUR.

Eu cred că va depăși aceste momente. Impopularitatea este un lucru pe care îl vedem cu toții, dar asta nu-l va împiedica să continue și nu știu dacă va renunța sau va deveni ceva mai flexibil, pentru că, totuși, văd că PSD are o agendă în care, pe lângă faptul că se opun măsurilor de austeritate pe care le impune premierul Bolojan, văd că insistă în ultimele zile pe un pachet de măsuri de relansare economică.

La PSD sunt o serie de economiști de valoare. Eu îl cunosc pe unul dintre ei care este profesor universitar, profesorul Cristi Socol, și care a făcut un program. Mie îmi pare rău că nu vine așa ceva din partea PNL-ului. Deci, în loc să vină din partea PNL-ului un astfel de pachet de măsuri de relansare economică, o să vedem de la PSD până la urmă. Asta e”, a spus Călin Popescu-Tăriceanu. 

VEZI ȘI: Două proteste s-au desfășurat în București. Ce au scandat oamenii

Oamenii de afaceri nu sunt luați în seamă 

Călin Popescu-Tăriceanu a explicat că mediul de afaceri se simte ignorat și îngrijorat. Potrivit acestuia, mediul de afaceri nu este luat în seamă de către decidenții politici și există îngrijorări cu privire la viitorul afacerilor. 

„Organizația Patronală Concordia are un program complet economic făcut pe domenii de către oamenii afaceri din România. Nimeni nu s-a uitat pe el. Nu a existat nicio reacție de la niciun minister”, a spus Bogdan Chirieac.

„Eu mai am contacte cu mediul de afaceri și trebuie să vă spun că am avut câteva discuții spre finele anului trecut. Nu îi bagă în seamă. Până în momentul de față, au avut o discuție la Cotroceni care a fost o discuție „apă de ploaie”, inutilă, dar ei sunt foarte nemulțumiți, foarte îngrijorați și ar fi tentați într-un fel să adopte o poziție poate mai tranșantă. Nu știu ce vor face mai departe, deoarece cu toții își văd viitorul și afacerile puse în pericol”, a spus Călin Popescu-Tăriceanu la România TV. 

VEZI ȘI: Criza gărzilor, în prim-plan: Ce propune Colegiul Medicilor

