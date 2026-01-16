€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Președinta Colegiului Medicilor, la Timișoara anunță schimbări-cheie pentru medici
Data actualizării: 17:06 16 Ian 2026 | Data publicării: 17:04 16 Ian 2026

Președinta Colegiului Medicilor, la Timișoara anunță schimbări-cheie pentru medici
Autor: Alexandra Curtache

Președinta Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană

Președinta Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a participat astăzi la o întâlnire de lucru la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, unde a discutat cu conducerea unității și cu șefii de secție despre principalele provocări ale sistemului medical românesc.

 

Președinta Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a fost prezentă, astăzi, la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, unde a avut o întâlnire cu managerul unității medicale, prof. univ. dr. Dorel Săndesc, și cu șefii de secție. Prof. univ. dr. Cătălina Poiană a adus în discuție mai multe teme.  

Gărzile - o prioritate pentru serviciile suprasolicitate

Un subiect central al discuțiilor a fost programul de gărzi. Președinta CMR a subliniat, încă o dată, necesitatea introducerii gărzilor de 12 ore, în special în serviciile cu grad ridicat de dificultate, complexitate și volum mare de cazuri, astfel încât acest sistem să beneficieze de un cadru de reglementare corect și echitabil. Evident, o astfel de reglementare trebuie să fie însoțită de o plată corectă și adecvată a gărzilor. În acest context, președinta CMR a punctat și importanța plății rezidenților care fac gărzi.

Plata medicilor în funcție de performanță

Un alt punct important a vizat retribuirea medicilor pe criterii de performanță, cu evaluarea activității acestora în funcție de serviciile prestate.  

Citește și: ”Garda nu devine mai ușoară doar prin bani”. Schimbările propuse de medicul Valeriu Gheorghiță

Președinta Colegiului Medicilor, la Timișoara anunță schimbări-cheie pentru medici

Supraaglomerarea din UPU, burnout-ul și comunicarea

S-a discutat, de asemenea, despre importanța comunicării, atât în cadrul echipelor medicale, cât și în relația cu pacienții și aparținătorii acestora. Comunicarea trebuie să fie o componentă integrantă a actului medical, nu un element secundar.

Discuțiile au vizat, totodată, gradul de încărcare în serviciile de urgență (UPU) și cum poate fi degrevată activitatea din acest sector.

De asemenea, s-a discutat despre măsurile care ar putea contribui la reducerea suprasolicitării și a burnout-ului în rândul personalului medical. 

Protecția medicilor și o nouă lege a malpraxisului

Totodată, au fost abordate aspecte legate de protecția personalului medical, în contexte dificile sau tensionate, dar și necesitatea unei noi legi a malpraxisului, care să protejeze real atât medicul, cât și pacientul.

Nu în ultimul rând, discuțiile au vizat identificarea unor soluții care să reducă fenomenul de medicină defensivă. La finalul discuțiilor, a fost reiterată necesitatea unei Legi a profesiei medicale. 

Președinta Colegiului Medicilor, la Timișoara anunță schimbări-cheie pentru medici

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

medici
colegiul medicilor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Adevărata cauză a gradului ridicat de analfabetism funcțional: Multă lume știe, dar nu se spune lucrul ăsta / video
Publicat acum 18 minute
Totul despre divorț! Dana Iancu vă dă întâlnire la o nouă emisiune marca DC News - „Răspundem! Sâmbăta”
Publicat acum 25 minute
Ministerul Sănătății exclude orice transfer de costuri către pacienți: fără coplată în oncologie
Publicat acum 43 minute
Ateliere meșteșugărești, organizate la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău
Publicat acum 43 minute
A picat rețeaua X. Update: Unii utilizatori spun că funcționează
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
Publicat acum 23 ore si 29 minute
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 14 Ian 2026
Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close