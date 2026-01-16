Președinta Colegiului Medicilor, la Timișoara anunță schimbări-cheie pentru medici

Președinta Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a fost prezentă, astăzi, la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, unde a avut o întâlnire cu managerul unității medicale, prof. univ. dr. Dorel Săndesc, și cu șefii de secție. Prof. univ. dr. Cătălina Poiană a adus în discuție mai multe teme.

Gărzile - o prioritate pentru serviciile suprasolicitate

Un subiect central al discuțiilor a fost programul de gărzi. Președinta CMR a subliniat, încă o dată, necesitatea introducerii gărzilor de 12 ore, în special în serviciile cu grad ridicat de dificultate, complexitate și volum mare de cazuri, astfel încât acest sistem să beneficieze de un cadru de reglementare corect și echitabil. Evident, o astfel de reglementare trebuie să fie însoțită de o plată corectă și adecvată a gărzilor. În acest context, președinta CMR a punctat și importanța plății rezidenților care fac gărzi.

Plata medicilor în funcție de performanță

Un alt punct important a vizat retribuirea medicilor pe criterii de performanță, cu evaluarea activității acestora în funcție de serviciile prestate.

Supraaglomerarea din UPU, burnout-ul și comunicarea

S-a discutat, de asemenea, despre importanța comunicării, atât în cadrul echipelor medicale, cât și în relația cu pacienții și aparținătorii acestora. Comunicarea trebuie să fie o componentă integrantă a actului medical, nu un element secundar.

Discuțiile au vizat, totodată, gradul de încărcare în serviciile de urgență (UPU) și cum poate fi degrevată activitatea din acest sector.

De asemenea, s-a discutat despre măsurile care ar putea contribui la reducerea suprasolicitării și a burnout-ului în rândul personalului medical.

Protecția medicilor și o nouă lege a malpraxisului

Totodată, au fost abordate aspecte legate de protecția personalului medical, în contexte dificile sau tensionate, dar și necesitatea unei noi legi a malpraxisului, care să protejeze real atât medicul, cât și pacientul.

Nu în ultimul rând, discuțiile au vizat identificarea unor soluții care să reducă fenomenul de medicină defensivă. La finalul discuțiilor, a fost reiterată necesitatea unei Legi a profesiei medicale.