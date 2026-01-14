Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate

Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România a anunțat o serie de schimbări pentru eficientizarea comisiilor profesionale de specialitate. Astfel, a fost votată o nouă conducere și componență pentru 14 comisii de specialitate ce funcționează în cadrul Colegiului Medicilor din România (CMR).

Obiectivele comisiilor

Comisiile au ca obiective elaborarea, analizarea și evaluarea de: ghiduri de practică medicală și/sau protocoale terapeutice, precum și orice alte norme de bune practică pentru specialitatea respectivă, care vor fi aduse la cunoștința specialiștilor în mod periodic; elaborarea, analizarea, evaluarea și emiterea de opinii profesionale în domeniul lor de specialitate, în ceea ce privește curriculumurile, tematicile, bibliografia aferente programelor de specializare prin rezidențiat, de pregătire pentru obținerea atestatelor de studii complementare, precum și pentru examenul de confirmare în specialitate, obținerea gradului profesional, obținerea de atestate, în vederea ocupării posturilor vacante de medic sau a funcției de șef de secție etc.

De asemenea, medicii propun sau analizează propunerile referitoare la numărul anual de locuri și/sau posturi necesar pentru concursul național de rezidențiat, formulează opinii și propun criteriile de schimbare a specialității în cadrul rezidențiatului, precum și pentru obținerea celei de-a doua specialități cu taxă, care vor fi trimise spre avizare Biroului executiv al CMR; formulează opinii referitoare la realizarea obiectivelor de dezvoltare profesională ale medicilor prin intermediul programelor de educație medicală continuă, specializare, studii complementare, în scopul menținerii și îmbunătățirii standardelor de calitate ale actului profesional și al garantării accesului neîngrădit și echitabil la titlurile și gradele specifice profesiei, inclusiv prin furnizarea de analize de portofoliu de formare profesională, în vederea recunoașterii sau echivalării calificărilor efectuate în străinătate.

Comisiile mai comunică CMR reprezentanții în cadrul organizației European Union of Medical Specialists (UEMS) pentru fiecare specialitate/secțiune, în vederea confirmării acestora de către Biroul executiv al CMR, conform mecanismelor statutare UEMS care reglementează statutul de membru al CMR în cadrul acestei organizații internaționale, iar la cererea reprezentanților CMR, efectuează analize sau formulează propuneri pentru îmbunătățirea legislației în domeniul sanitar, având drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare și asigurare a calității îngrijirilor medicale, cum ar fi: acreditarea unităților sanitare, dotarea minimă a cabinetelor medicale, standardizare sau certificate de calitate etc.

Medicii votați în comisii mai ormulează opinii de specialitate în legătură cu documentația trimisă de comisiile de lucru ale CMR referitoare la avizarea unor acte cu conținut profesional-științific din domeniul respectiv de specialitate, răspund la orice alte solicitări adresate de reprezentanții/structurile CMR referitoare la specialitatea respectivă, de exemplu: elaborarea listelor minimale ce conțin medicamentele specifice activității medicale, pe tipuri de spitale, elaborarea pachetului de servicii medicale de bază, pe fiecare nivel al sistemului de asistență medicală și aprobarea conținutului medical-științific al materialelor de informare și promovare care vizează specialitatea respectivă.

Componența comisiilor de specialitate

1. Comisia Anatomie Patologică

Președinte: Conf. Dr. Gabriel Becheanu (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Sabina Zurac (București)

Prof. Dr. Ovidiu Pop (Oradea)

Membri:

Prof. Dr. Alis Dema (Timișoara)

Conf. Dr. Vlad Herlea (București)

Prof. Dr. Simona Stolnicu (Târgu Mureș)

Prof. Dr. Raluca Ciurea (Craiova)

Dr. Luminița Micu (Constanța)

Prof. Dr. Mihai Danciu (Iași)

Secretar: Dr. Diana Braitor (București)

2. Comisia Bioetică

Președinte: Prof. Univ. Dr. Sorin Hostiuc (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Elena Toader (Iași)

Prof. Dr. Silviu Morar (Sibiu)

Membri:

Prof. Dr. Sorana Bolboacă (Cluj Napoca)

Prof. Dr. Beatrice Gabriela Ioan (Iași)

Prof. Dr. Alexandra Enache (Timișoara)

Prof. Dr. Camelia Buhaș (Oradea)

Conf. Dr. Andreea Sălcudean (TârgumMureș)

Șef Lucrări Dr. Octavian Andronic (București)

Secretar: Dr. Adelina Dubaș (București)

3. Comisia Boli Infecțioase

Președinte: Prof. Dr. Simin Aysel Florescu (București)

Vicepreședinte: Prof. Dr. Victoria Aramă (București)

Membri:

Prof. Dr. Valeriu Gheorghiță (București)

Prof. Dr. Claudia Cambrea (Constanța)

Prof. Dr. Anca Vasieșiu (Târgu Mureș)

Prof. Dr. Egidia Miftode (Iași)

Prof. Dr. Anca Streinu Cercel (București)

Conf. Dr. Violeta Briciu (Cluj Napoca)

Conf. Dr. Corneliu Popescu (București)

Secretar: Dr. Adina Nanu (București)

4. Comisia Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă

Președinte: Prof. Dr. Cristian Radu Jecan (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Florian Bodog (Oradea)

Conf. Dr. Laura Răducu (București)

Membri:

Prof. Dr. Zorin Petrișor Crăiniceanu (Timișoara)

Prof. Dr. Marius Ciurea (Craiova)

Șef Lucrări Dr. Bogdan Marinescu (București)

Conf. Dr. Mihaela Perțea (Iași)

Prof. Dr. Ana Maria Oproiu (București)

Prof. Dr. Ruxandra Sinescu-Băltățeanu (București)

Secretar: Conf. Dr. Cristian Hariga (București)

5. Comisia Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

Președinte: Prof. Dr. Bogdan Timar (Timișoara)

Vicepreședinți:

Conf. Dr. Anca Pantea Stoian (București)

Dr. Delia Reurean Pintilei (Iași)

Membri:

Prof. Dr. Cornelia Bala (Cluj)

Prof. Dr. Cristian Guja (București)

Prof. Dr. Mihaela Vladu (Craiova)

Conf. Dr. Mihaela Popoviciu (Oradea)

Prof. Dr. Bogdan Mihai (Iași)

Dr. Dumitra Bălan (Râmnicu Vâlcea)

Secretar: Șef Lucrări Dr. Vlad Florian Avram (Timișoara)

6. Comisia Endocrinologie

Președinte: Prof. Dr. Dana Stoian (Timișoara)

Vicepreședinte: Prof. Dr. Ionela Pașcanu (Târgu Mureș)

Membri:

Prof. Dr. Cristina Preda (Iași)

Prof. Dr. Carmen Georgescu (Cluj Napoca)

Conf. Dr. Carmen Barbu (București)

Conf. Dr. Letiția Leuștean (București)

Conf. Dr. Aurelian Ranetti (București)

Șef Lucrări Dr. Cristina Căpățînă (București)

Șef Lucrări Dr. Simona Galoiu (București)

Secretar: Dr. Iulia Burcea (București)

7. Comisia Hematologie

Președinte: Prof. Dr. Alina Daniela Tănase (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Horia Bumbea (București)

Dr. Alina Dobrotă (Constanța)

Membri:

Prof Dr. Andrei Coliță (București)

Prof. Dr. Ana Maria Vlădăreanu (București)

Prof. Dr. Anca Bojan (Cluj-Napoca)

Prof. Dr. Ioana Ioniță (Timișoara)

Conf. Dr. Ionela Rotaru (Craiova)

Dr. Angela Dăscălescu (Iași)

Dr. Sorina Bădeliță (București)

Dr. Bogdan Ionescu (București)

Secretar: Conf. Dr. Mihaela Andreescu (București)

8. Comisia Hematologie-Oncologie Pediatrică

Președinte: Prof. Dr. Anca Coliță (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Smaranda Arghirescu (Timișoara)

Prof. Dr. Ingrid Miron (Iași)

Membri:

Conf. Dr. Monica Dragomir (București)

Șef Lucrări Dr. Cristina Blag (Cluj Napoca)

Șef Lucrări Dr. Letiția Radu (București)

Dr. Laura Ștefănescu (București)

Secretar: Dr. Radu Obrișcă (București)

9. Comisia Medicină Internă

Preṣedinte: Prof. Dr. Camelia Diaconu (Bucureṣti)

Vicepreṣedinți:

Prof. Dr. Corina Pop (Bucureṣti)

Prof. Dr. Olga Orăṣan (Cluj Napoca)

Membri:

Conf. Dr. Alice Bălăceanu (Bucureṣti)

Prof. Dr. Raluca Costache (Bucureṣti)

Prof. Dr. Daniel Lighezan (Timiṣoara)

Conf. Dr. Mihaela Mocan (Cluj-Napoca)

Prof. Dr. Anca Negovan (Târgu Mureṣ)

Prof. Dr. Laura Tribuș (București)

Secretar: Șef Lucrări Dr. Andreea Gabriella Andronesi (Bucureṣti)

10. Comisia Medicină Legală

Președinte: Șef Lucrări Dr. Bogdan Mălinescu (Ilfov)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Diana Bulgaru Iliescu (Iași)

Prof. Dr. Sorin Hostiuc (București)

Membri:

Prof. Dr. Alexandra Enache (Timișoara)

Prof. Dr. Beatrice Ioan (Iași)

Prof. Dr. Costel Siserman (Cluj Napoca)

Prof. Dr. Camelia Buhaș (Oradea)

Șef Lucrări Dr. Liliana Stanca (Craiova)

Dr. Harald Jung (Târgu Mureș)

Secretar: Dr. Gabriel Gorun (București)

11. Comisia Oncologie Medicală

Președinte: Prof. Dr. Cornelia Nițipir (București)

Vicepreședinți:

Conf. Dr. Michael Schenker (Craiova)

Prof. Dr. Șerban Negru (Timișoara)

Membri:

Prof. Dr. Laura Mazilu (Constanța)

Prof. Dr. Călin Căinap (Cluj Napoca)

Conf. Dr. Simona Volovat (Iași)

Șef Lucrări Dr. Cristina Orlov (București)

Secretar: Asist. Univ. Dr. Ana Maria Popa (București)

12. Comisia ORL

Președinte: Prof. Dr. Răzvan Hainăroșie (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Florin Anghelina (Craiova)

Prof. Dr. Nicolae Balica (Timișoara)

Membri:

Prof. Dr. Șerban Berteșteanu (București)

Prof. Dr. Alma Maniu (Cluj Napoca)

Prof. Dr. Felicia Manole (Oradea)

Prof. Dr. Adriana Neagoș (Târgu Mureș)

Prof. Dr. Dragoș Palade (Iași)

Prof. Dr. Viorel Zainea (București)

Secretar: Șef Lucrări Dr. Cătălina Voiosu (București)

13. Comisia Ortopedie și Traumatologie

Președinte: Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Radu Prejbeanu (Timișoara)

Prof. Dr. Radu Fleaca (Sibiu)

Membri:

Prof. Dr. Răzvan Ene (București)

Sl. Dr. Adrian Cursaru (București)

Prof. Dr. Jenel Pătrașcu (Timișoara)

Prof. Dr. Sorin Pop (Târgu Mureș)

Prof. Dr. Rodica Marinescu (București)

Prof. Dr. Radu Rădulescu (București)

Secretar: Șef Lucrări Dr. Bogdan Șerban (București)

14. Comisia Pneumologie

Președinte: Conf. Dr. Beatrice Mahler (București)

Vicepreședinte: Prof. Dr. Roxana Nemeș (București)

Membri:

Prof. Dr. Doina Todea (Cluj Napoca)

Conf. Dr. Edith Ianoși (Târgu Mureș)

Conf. Dr. Radu Dabija-Crișan (Iași)

Prof. Dr. Cristian Oancea (Timișoara)

Prof. Dr. Costin Streba (Craiova)

Secretar: Șef Lucrări Dr. Ioana Munteanu (București)

„Comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România trebuie să fie structuri active și implicate în viața comunităților profesionale pe care le reprezintă. Acestea au un rol profesional - științific, iar din perspectiva comunicării publice este necesar să constituie o voce asumată, capabilă să intervină ori de câte ori contextul o impune și să exprime, în mod responsabil și fundamentat, punctul de vedere profesional al specialității respective. Am încredere în aceste comisii, însă sunt fermă în a sublinia că instituția Colegiul Medicilor din România așteaptă din partea comisiilor proiecte concrete și un nivel real de implicare, orientate către dezvoltarea profesiei medicale și a sistemului de sănătate în ansamblu”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, Președinte Colegiul Medicilor din România.

În perioada următoare, vor fi evaluate și analizate și celelalte comisii de specialitate ce funcționează la nivelul Colegiului Medicilor din România, se arată în comunicatul transmis de CMR, miercuri, 14 ianuarie.

