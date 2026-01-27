€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Stiri Refluxul esofagian, risc de cancer. Simptomele care nu trebuie ignorate. Avertismentul dr. Vlad Simion, de la SANADOR
Data publicării: 09:02 27 Ian 2026

EXCLUSIV Refluxul esofagian, risc de cancer. Simptomele care nu trebuie ignorate. Avertismentul dr. Vlad Simion, de la SANADOR
Autor: Andrei Itu

durere-burta-stomac_02685400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @katemangostar

Dr. Vlad Simion, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat în ce constă diagnosticarea refluxului gastroesofagian și cum se poate vindeca această afecțiune tot mai des întâlnită.

Dr. Vlad Simion a punctat că stilul de viață predispune destul de mult în apariția refluxului gastroesofagian și a detaliat în ce constă intervenția endoscopică a medicului.

"Refluxul gastroesofagian, o patologie tot mai frecventă". Importanța stilului de viață

"Refluxul gastroesofagian este o patologie tot mai frecventă. Stilul nostru de viață predispune, destul de mult, la această afecțiune. Într-adevăr, în ultimii ani, s-au inventat, perfecționat, anumite intervenții endoscopice. 

În primul rând, noi, în calitate de medici, trebuie să acordăm tratamentul cel mai potrivit pacienților, așa încât diagnosticul să fie cel precis, exact. Pacienții au nevoie de o endoscopie diagnostică, prin care se văd leziunile datorate refluxului gastroesofangian. Apoi, apelăm la o a doua parte a diagnosticului, care constă în manevre ce poartă numele de PH-metrie esofagiană. Practic, se va verifica concordanța dintre ceea ce am găsit noi la endoscopie și faptul că acea bază a esofagului chiar stă într-un acid gastric. Ulterior, procedăm o intervenție numită ablație mucozală, prin care sperăm că vom ajuta pacientul", a declarat Dr. Vlad Simion.  

"Nu este vorba doar despre disconfort, faptul că acidul din stomac intră în esofag, crește riscul de cancer", a spus jurnalistul Val Vâlcu.

"Cancerul este cel mai de speriat dintre aceste complicații care pot apărea. Însă ele sunt mai multe. Fiecare în parte sau împreună cu o alta poate afecta calitatea vieții unui pacient. Pot exista niște infecții respiratorii, poate exista o tuse seacă, care, într-adevăr poate afecta viața pacientului. Într-un final, printr-o secvență îndepărtată, poate apărea și cancerul", a zis Dr. Vlad Simion

Cum se rezolvă endoscopic refluxul gastroesofagian 

"Cum rezolvă endoscopic medicul intervenționist problema?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

"În primul rând, primim pacientul în laboratorul de endoscopie. Acolo există un consult preanestezic. Această intervenție se află sub supravegherea unui medic anestezist. Pacientul este sedat. Este o sedare totală, diferită de cea de la chirurgie, pacientul respirând prin plămânii săi, nu cu ajutorul aparatelor. Apoi, printr-o procedură endoscopică, folosind o tehnică ce se bazează pe gazul argon, noi, practic, "ardem" mucoasa imediat de sub esofag, fapt care va crea la vindecare o fibroză și va închide acest sfincter esofagian inferior", a mai spus Dr. Vlad Simion, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic SANADOR.

Vezi interviul complet aici:

Vezi și - Gastroscopia și colonoscopia: La ce vârstă ar trebui să le faci neapărat, chiar dacă pari perfect sănătos

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sanador
reflux esofagian
gastroenterolog
sanador
cancer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în destinațiile turistice din Portugalia
Publicat acum 4 minute
Cât ar mai fi stat în închisoare turcul Ataș Abdullah, dacă nu fugea din țară. Condițiile de extrădare cu Turcia. Avocatul Bărbuceanu, explicații
Publicat acum 4 minute
Șefului Vămilor, urmărit penal de DNA timp de 9 ani, înlocuit de premierul Bolojan cu un poltician audiat de DNA în 2015
Publicat acum 23 minute
Doctorul Nicolae Poiană, pionierul fertilizării in vitro, a murit
Publicat acum 36 minute
”Orice scandal gratuit are un cost”. Premierul Bolojan vorbește, pentru prima dată, despre un guvern minoritar
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Ian 2026
Cine are gratuitate STB în 2026. Câți bucureșteni circulă cu transportul în comun fără a plăti bilet
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat pe 25 Ian 2026
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 25 Ian 2026
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 26 ianuarie - 1 februarie 2026
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close