Dr. Vlad Simion a punctat că stilul de viață predispune destul de mult în apariția refluxului gastroesofagian și a detaliat în ce constă intervenția endoscopică a medicului.

"Refluxul gastroesofagian, o patologie tot mai frecventă". Importanța stilului de viață

"Refluxul gastroesofagian este o patologie tot mai frecventă. Stilul nostru de viață predispune, destul de mult, la această afecțiune. Într-adevăr, în ultimii ani, s-au inventat, perfecționat, anumite intervenții endoscopice.

În primul rând, noi, în calitate de medici, trebuie să acordăm tratamentul cel mai potrivit pacienților, așa încât diagnosticul să fie cel precis, exact. Pacienții au nevoie de o endoscopie diagnostică, prin care se văd leziunile datorate refluxului gastroesofangian. Apoi, apelăm la o a doua parte a diagnosticului, care constă în manevre ce poartă numele de PH-metrie esofagiană. Practic, se va verifica concordanța dintre ceea ce am găsit noi la endoscopie și faptul că acea bază a esofagului chiar stă într-un acid gastric. Ulterior, procedăm o intervenție numită ablație mucozală, prin care sperăm că vom ajuta pacientul", a declarat Dr. Vlad Simion.

"Nu este vorba doar despre disconfort, faptul că acidul din stomac intră în esofag, crește riscul de cancer", a spus jurnalistul Val Vâlcu.

"Cancerul este cel mai de speriat dintre aceste complicații care pot apărea. Însă ele sunt mai multe. Fiecare în parte sau împreună cu o alta poate afecta calitatea vieții unui pacient. Pot exista niște infecții respiratorii, poate exista o tuse seacă, care, într-adevăr poate afecta viața pacientului. Într-un final, printr-o secvență îndepărtată, poate apărea și cancerul", a zis Dr. Vlad Simion

Cum se rezolvă endoscopic refluxul gastroesofagian

"Cum rezolvă endoscopic medicul intervenționist problema?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

"În primul rând, primim pacientul în laboratorul de endoscopie. Acolo există un consult preanestezic. Această intervenție se află sub supravegherea unui medic anestezist. Pacientul este sedat. Este o sedare totală, diferită de cea de la chirurgie, pacientul respirând prin plămânii săi, nu cu ajutorul aparatelor. Apoi, printr-o procedură endoscopică, folosind o tehnică ce se bazează pe gazul argon, noi, practic, "ardem" mucoasa imediat de sub esofag, fapt care va crea la vindecare o fibroză și va închide acest sfincter esofagian inferior", a mai spus Dr. Vlad Simion, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic SANADOR.

