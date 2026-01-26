Dr. Vlad Simion, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat care este momentul în care fiecare român ar trebui să meargă la medic pentru a face o gastroscopie și o colonoscopie, deși nu sesizează că ar avea careva probleme de sănătate.

"Vorbim despre partea superioară a tubului digestiv (îm cazul gastroscopiei n.r). Deci pe partea superioară, cancerul gastric neavând neapărat o formă foarte sistematizată de apariție, aș merge, dar este doar o opinie personală, cu efectuarea unei endoscopii superioare începând cu vârsta de 40-45 de ani. Pe partea inferioară, la cancerul colorectal, ghidurile ne invită la peste 50 de ani sau coborâm vârsta undeva cu zece ani dacă avem rude de gradul întâi care să fi avut această patologie", a explicat dr. Vlad Simion la DC NEWS.

Când ar trebui repetată endoscopia

"La ce interval ar trebui repetat?", l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

"Ghidurile ne spun la 5-7 ani, însă personal îmi place să fiu un pic mai atent și recomand pacienților să îl repete undeva la 3 ani. Endoscopul poate merge până pe căile biliare, colecistul încă îl lăsăm majoritar chirurgilor, în schimb, noi, cu tehici combinate de endoscopie și radiologie, am ajuns până pe căile biliare sau pe canalul pancreatic", a explicat medicul.

Cazurile în care se recurge la colangiopancreatografia retrogradă endoscopică

"Doar explorează sau poate și extrage calculi?", a întrebat Val Vâlcu.

"Le face pe ambele. Poate explora anumite obstrucții, practic diminuări ale diametrului căii biliare incerte, deci poate explora, dar astăzi, partea asta de ERCP (Colangiopancreatografia retrogradă endoscopică) este folosită preponderent pentru partea terapeutică și mai puțin pentru cea diagnostică pentru că implică și niște riscuri, și de aceea atunci când o facem preferăm să fim siguri de ce o facem și doar să rezolvăm problema respectivă", a mai spus dr. Vlad Simion.