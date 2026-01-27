Controale pe aeroport în Thailanda pentru virusul Nipah. Prof. Simin Florescu: Gripa de la noi e mai periculoasă

Măsura este luată de autoritățile din mai multe țări asiatice, după ce în India au fost semnalate cazuri de transmitere interumană a virusului Nipah, în Bengalul de Vest. Doar pasagerii de pe zboruri din statele afectate sunt verificați pentru simptome, li se ia temperatura și completează chestionare de sănătate. Riscul de răspândire în Thailanda este considerat scăzut pentru moment, întrucât nu există cazuri locale, iar scanarea pasagerilor sosiți în țară este o măsură de prevedere, pentru depistarea și izolarea celor infectați.

”Infecția cu virus Nipah este pe lista bolilor emergente, iar OMS îl consideră un virus cu potențial epidemic, spune prof. dr. Aysel Simin-Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale ”Victor Babeș”. E o amenințare reală, pentru țările din imediata proximitate a Indiei și cu flux mare de călători care vin din zonă.

Virusul Nipah se transmite de la animale la oameni, în special prin contact cu lichide sau excremente ale liliecilor, dar gazdă intermediară pot fi și porcii. Virusul Nipah este periculos, dar nu extrem de contagios, în populația generală. Se transmite prin contact direct cu animalele infectate (liliecii fructivori), sau cu animale infectate din gospodărie, dar și prin contacte inter-umane apropiate, prin salivă, secreții respiratorii, sânge, alte fluide corporale. Cele câteva cazuri înregistrate în Bengal s-au înregistrat la personalul medical care nu a folosit echipament de protecție. Virusul provoacă febră, în unele cazuri encefalită sau pneumonie și are o fatalitate ridicată.

Dar, nu e rațional să ne alarmăm față de ceva ce se întâmplă într-o zonă limitată din Asia, care iată că e strict monitorizată, când avem aici o epidemie de gripă cu mii de cazuri, cu sute de decese. Vaccinarea, purtarea măștii, igiena mâinilor, evitarea aglomerației sunt măsuri simple dar extrem de eficiente pentru a ne proteja de virozele de sezon, dintre care gripa e cea mai periculoasă”, a spus prof. Simin Florescu.