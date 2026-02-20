€ 5.0974
Data publicării: 20:11 20 Feb 2026

Medicii care lucrează și în public, și în privat, verificați de ministrul Sănătății. Rogobete declanșează un control național
Autor: Alexandra Firescu

alexandru rogobete sanatate Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va declanşa un control naţional fără precedent pentru a depista medicii care părăsesc spitalele publice în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va declanşa un control naţional fără precedent pentru a depista medicii care părăsesc spitalele publice în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat.

Control național în spitale, începând de luni, 23 februarie

El a precizat că, începând de luni, Corpul de control al ministrului Sănătăţii se va deplasa la un spitalul public pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru, după ce pe pagina unei unităţi sanitare private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat şi la un spital public explica cum se pregăteşte pentru o intervenţie chirurgicală.

„De aproape şapte luni spun obsesiv, ferm, public şi fără echivoc: sunt împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat. Nu este o temă populistă. Este o chestiune de principiu, de lege şi de respect faţă de pacient. Dacă vrem respect şi încredere, dacă vrem un sistem de sănătate funcţional şi demn, trebuie să începem cu un element esenţial - să oferim respect”, a scris Rogobete, vineri, pe Facebook.

Probleme existente în sistemul public de sănătate

El a adăugat că, atunci când s-a pus problema unei tăieri „pauşale” de 10% din veniturile personalului din spitale, aplicată contabil, fără să se ţină cont de realitatea din unităţile sanitare, a fost primul care a reacţionat şi a opus rezistenţă.

„Am făcut-o pentru că respect personalul medical care munceşte onest, care face gărzi, care rămâne peste program şi care nu transformă profesia într-un business de oportunitate. Am făcut-o pentru că respect pacientul. Pentru că nu sunt de acord cu 'plimbatul' de la un cabinet la altul doar pentru că cineva nu îşi respectă programul la public sau, mai direct spus, nu respectă legea. Recent, pe pagina publică a unei unităţi sanitare private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat şi la un spital public explica cum, la ora 12:00, într-o zi de joi, se pregăteşte deja pentru a doua intervenţie chirurgicală.

Am cerut oficial conducerii spitalului public situaţia concediilor solicitate de acest medic pentru luna februarie. Răspunsul a fost exact cel pe care îl anticipam: există o solicitare scrisă în data de 12 februarie pentru concediu chiar în data de 12 - fapt contrar legislaţiei, care prevede că zilele de concediu de odihnă se solicită cu cel puţin 15 zile în avans, solicitarea nu era înregistrată la Serviciul RUNOS, solicitarea nu era aprobată de managerul unităţii sanitare", a explicat ministrul.

Solicitarea de concediu a medicului respectiv nu este validă, a punctat Alexandru Rogobete, care a completat că a solicitat şi unităţii sanitare private activitatea acestuia din aceeaşi zi, primind confirmarea că a efectuat două operaţii.

„Două intervenţii chirurgicale, la 08:40 şi la 12:45, ceea ce confirmă prezenţa în sala de operaţie. Mai mult, activitatea domnului doctor la spitalul public, pentru anul 2025, arată o medie de o intervenţie chirurgicală pe săptămână şi un pacient pe săptămână în ambulatoriul de specialitate al spitalului public. Ca ministru al Sănătăţii, nu pot ignora aceste lucruri. Începând de luni, Corpul de Control al ministrului Sănătăţii se va deplasa la spitalul public pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru. Acest incident va genera un control naţional fără precedent, pe care mi-l asum public. Şi da, va duce la modificări legislative semnificative. Pentru că dacă vrem să recâştigăm încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, înainte de toate noi, cei care furnizăm servicii medicale, trebuie să respectăm sistemul din care facem parte. Nu vreau să generalizez, nu vreau să se înţeleagă greşit, în sistemul de sănătate există oameni excepţionali care stau peste program, care fac multe gărzi, care vin noaptea de acasă pentru pacienţii lor şi pe care voi cei care plecaţi şi nu vă respectaţi programul de lucru îi umiliţi”, a mai transmis el, potrivit Agerpres.

