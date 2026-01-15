Două proteste, în desfășurare în București. Traficul pe Bulevardul Magheru este blocat / Live Text

Update

Autoritățile estimează că sunt prezente aproximativ 7000 de persoane.

Update

Peste 2000 de protestatari au pornit în marș spre Piața Victoriei.

Oamenii strigă: „Jos Guvernul” și „Călin Georgescu este președinte”.

În prezent, traficul pe Bulevardul Magheru, spre Piața Romană, este blocat.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Update

„Suntem mulți, suntem uniți și suntem puternici.

Vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare, în ciuda frigului de afară și în ciuda celor care urăsc tricolorul și neamul românesc.

De aici, din Piața Universității, un loc sfânt și un loc în care a curs sânge pentru libertatea românilor, protestăm și strigăm împotriva cenzurii și a celor care încearcă să reinstaureze dictatura și să ne fure drepturile, împotriva celor care au anulat alegerile”, a transmis George Simion în fața protestatarilor.

De asemenea, George Simion a transmis că o delegație va depune coroane la statuia lui Mihai Eminescu de la Ateneu.

„De ziua marelui Mihai Eminescu, rupt de unii în Parlamentul României, coroana noastră va merge pe bulevardul Magheru și Lascăr Catargiu, însă o delegație va depune coroane la statuia lui Mihai Eminescu de la Ateneu și se va alătura după aceea marșului. Împreună, unitate națională!”, a spus George Simion.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Știre inițială

Unul dintre acestea se desfășoară în Piața Universității și este organizat de Acțiunea Conservatoare, partidul lui Claudiu Târziu, la care se alătură și AUR. Claudiu Târziu a anunțat că manifestația este organizată împotriva Legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei (Legea Vexler), iar liderul AUR, George Simion, i-a chemat pe români în stradă pentru a protesta împotriva Guvernului.

Cel de-al doilea protest are loc în Piața Victoriei este organizat împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului.

Câteva sute de persoane au venit cu steaguri, vuvuzele și chiar cu drapelul Statelor Unite. Participanții scandează mesaje precum „Stop legea Vexler”, „Călin Georgescu președinte”, „Unitate națională”, „Libertate” și „Afară, afară cu hoții din țară”.

Mii se protestatari s-au adunat deja și scandează: „Pentru neam și pentru țară, legea veche trebuie să dispară!”

Claudiu Târziu, liderul Acțiunii Conservatoare, a anunțat protestul împotriva Legii Vexler încă de anul trecut și a explicat că manifestația vizează consecințele legii asupra memoriei colective a eroilor și personalităților românești. El a invitat toate formațiunile politice, civice și politicienii responsabili să se alăture acțiunii.

Claudiu Târziu a ținut un discurs în care a vorbit despre impozite salarii și pensii.

„Știu, mulți dintre voi sunteți aici pentru problemele care vă apasă în fiecare zi: impozite, taxe peste taxe, salarii înghețate, pensii înghețate… și toate celelalte greutăți care au venit de la aceste guverne”, a spus Claudiu Târziu la protest.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Video: