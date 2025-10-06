€ 5.0886
Data publicării: 15:49 06 Oct 2025

Sorin Grindeanu: Pachetul 3 de măsuri ar trebui să conţină şi partea de relansare economică
Autor: Doinița Manic

parlament_asumare_5_pachete_bolojan_002_inquam_photos_octav_ganea_36786500 Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Sorin Grindeanu a declarat că Pachetul 3 de măsuri ar trebui să conţină pe lângă administraţia locală şi centrală şi partea de relansare economică.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, din perspectiva social-democraţilor, Pachetul 3 de măsuri aflat în discuţia coaliţiei ar trebui să conţină pe lângă elemente de reformă privind administraţia locală şi centrală şi partea de relansare economică.

"Pachetul 3 ar trebui să conţină, din perspectiva noastră, administraţia locală, administraţie centrală şi, bineînţeles, ceea ce, mâine, vom transmite partenerilor de coaliţie, propunerile noastre pe relansarea economică. Aşa cum bine ştiţi, şi anunţat de noi de ceva vreme, public, este obligatoriu, din perspectiva noastră, ca pe Pachetul 3, care se referă la administraţia locală, administraţie centrală, să avem şi partea de relansare economică", a afirmat Sorin Grindeanu, luni, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, transmite Agerpres.

Pachetul 3 de masuri
sorin grindeanu
psd
guvern
