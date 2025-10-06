Sorin Grindeanu: Pachetul 3 de măsuri ar trebui să conţină şi partea de relansare economică

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, din perspectiva social-democraţilor, Pachetul 3 de măsuri aflat în discuţia coaliţiei ar trebui să conţină pe lângă elemente de reformă privind administraţia locală şi centrală şi partea de relansare economică.



"Pachetul 3 ar trebui să conţină, din perspectiva noastră, administraţia locală, administraţie centrală şi, bineînţeles, ceea ce, mâine, vom transmite partenerilor de coaliţie, propunerile noastre pe relansarea economică. Aşa cum bine ştiţi, şi anunţat de noi de ceva vreme, public, este obligatoriu, din perspectiva noastră, ca pe Pachetul 3, care se referă la administraţia locală, administraţie centrală, să avem şi partea de relansare economică", a afirmat Sorin Grindeanu, luni, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, transmite Agerpres.